AVP Hawai’i: Main draws set as qualifier concludes

WAIKIKI, Hawai’i — Thursday’s main draws are set for the AVP Hawai’i Open. Wednesday’s qualifier results and the schedule follow.

The women’s pairs advancing are Emily Hartong and Geena Urango, Crissy Jones and Susannah Muno, Mackenzie Ponnet and Sheila Shaw, and Traci Callahan and Carly Wopat.

The men’s pairs into the main draw are Steve Irvin and John Schwengel, Theo Brunner and John Hyden, Brian Cook and Sean Rosenthal, and Miles Partain and Lev Priima.

Friday’s action can be seen on Amazon Prime. For more information about the tournament: https://avp.com/event/hawaii-open/

WOMEN

Qualifier

Round 1

Victoria Dennis/Tani Stephens (Q16) def. Cora Kellerman/Cassandra Strickland (Q17) 21-16, 21-14 (0:45)

Macy Jerger/Jessica Sykora (Q9) def. Ariana Homayun/Michelle Iafigliola (Q24) 21-17, 21-18 (0:41)

Tiffany Creamer/Carolyn Meister (Q12) def. Shannon Ferris/Dianne Johannson (Q21) 21-7, 21-12 (0:30)

Cecilia Agraz/Sammee Thomas (Q13) def. Jade Hayes/Natalie Myszkowski (Q20) 21-14, 18-21, 15-11 (1:05)

Jade Race/Allison Spurrier (Q19) def. Heather Friesen/Alexa Micek (Q14) 14-21, 21-19, 15-12 (0:59)

McKenna Thibodeau/Madison Willis (Q11) def. Crystal Meadows/Ally Slaughter (Q22) 21-9, 21-5 (0:29)

Lauren DeTurk/Carly Kan (Q10) def. Halle Hunt/Tawnee Luafalemana (Q23) 21-11, 21-11 (0:33)

Peri Brennan/Tessa Van Winkle (Q18) def. Jessica McGuire/Violeta Slabakova (Q15) 21-15, 21-14 (0:46)

Round 2

Crissy Jones/Susannah Muno (13, Q1) def. Victoria Dennis/Tani Stephens (Q16) 21-15, 21-10 (0:37)

Macy Jerger/Jessica Sykora (Q9) def. Jessica Gaffney/Priscilla Piantadosi-Lima (Q8) 17-21, 21-13, 20-18 (1:14)

Traci Callahan/Carly Wopat (15, Q5) def. Tiffany Creamer/Carolyn Meister (Q12) 21-19, 21-14 (0:43)

Falyn Fonoimoana/Alexa Strange (Q4) def. Cecilia Agraz/Sammee Thomas (Q13) 23-21, 21-13 (0:47)

Delaney Knudsen/Katie Spieler (Q3) def. Jade Race/Allison Spurrier (Q19) 21-9, 21-9 (0:42)

Emily Hartong/Geena Urango (16, Q6) def. McKenna Thibodeau/Madison Willis (Q11) 21-16, 19-21, 16-14 (1:01)

Lauren DeTurk/Carly Kan (Q10) def. Janelle Allen/Kimberly Smith (Q7) 21-17, 21-19 (0:40)

Mackenzie Ponnet/Sheila Shaw (14, Q2) def. Peri Brennan/Tessa Van Winkle (Q18) 15-21, 21-16, 16-14 (0:58)

Round 3

Crissy Jones/Susannah Muno (13, Q1) def. Macy Jerger/Jessica Sykora (Q9) 21-19, 21-14 (0:39)

Traci Callahan/Carly Wopat (15, Q5) def. Falyn Fonoimoana/Alexa Strange (Q4) 23-21, 20-22, 15-13 (1:17)

Emily Hartong/Geena Urango (16, Q6) def. Delaney Knudsen/Katie Spieler (Q3) 21-19, 21-10 (0:40)

Mackenzie Ponnet/Sheila Shaw (14, Q2) def. Lauren DeTurk/Carly Kan (Q10) 21-14, 21-10 (0:36)

Winners bracket

Round 1

Alix Klineman/April Ross (1) vs. Emily Hartong/Geena Urango (16, Q6)

Caitlin Ledoux/Maria Clara Salgado (9) vs. Terese Cannon/Kelly Reeves (8)

Kelley Larsen/Emily Stockman (5) vs. Brittany Howard/Molly Turner (12)

Crissy Jones/Susannah Muno (13, Q1) vs. Kelly Claes/Sarah Sponcil (4)

Melissa Humana-Paredes/Sarah Pavan (3) vs. Mackenzie Ponnet/Sheila Shaw (14, Q2)

Amanda Dowdy/Corinne Quiggle (11) vs. Karissa Cook/Jace Pardon (6)

Sara Hughes/Allie Wheeler (7) vs. Kimberly Hildreth/Sarah Schermerhorn (10)

Traci Callahan/Carly Wopat (15, Q5) vs. Emily Day/Betsi Flint (2)

MEN

Qualifier bracket

Round 1

Bryce Mayer/Tal Shavit (Q17) def. Charles Porter/Clark Porter (Q16) 21-19, 21-14 (0:41)

Ric Cervantes/Jake Rosener (Q9) def. Scott Cronick/Samusu Semo (Q24) by Forfeit

Matt Motter/Gabriel Ospina (Q12) def. Bobby Jones/Christopher Shipps (Q21) 21-16, 21-9 (0:50)

Bobby Jacobs/Myles Muagututia (Q13) def. Dillon Cox/Andrew Ellis (Q20) 21-18, 26-24 (0:59)

Steven Irvin/John Schwengel (16, Q14) def. Chris Fleming/Nemanja Komar (Q19) 21-14, 21-10 (0:41)

Christopher Austin/Earl Schultz (Q11) def. Michael Lubliner/David McBride (Q22) 21-16, 21-15 (0:41)

Jon Ferrari/Brian Miller (Q10) def. Joe Keller/John Sutton (Q23) 21-8, 21-11 (0:34)

Pete DiVenere/Marty Lorenz (Q15) def. Cole Fiers/Christopher Shaffer (Q18) 22-20, 21-15 (0:41)

Round 2

Theo Brunner/John Hyden (12, Q1) def. Bryce Mayer/Tal Shavit (Q17) 21-11, 21-11 (0:35)

Raffe Paulis/Ian Satterfield (Q8) def. Ric Cervantes/Jake Rosener (Q9) 21-17, 21-19 (0:48)

Andy Benesh/Adam Roberts (Q5) def. Matt Motter/Gabriel Ospina (Q12) 21-16, 26-24 (0:52)

Miles Partain/Lev Priima (15, Q4) def. Bobby Jacobs/Myles Muagututia (Q13) 14-21, 21-18, 17-15 (1:09)

Steven Irvin/John Schwengel (16, Q14) def. Kyle Friend/Paul Lotman (Q3) 21-14, 21-15 (0:44) 22: Ben Vaught/Logan Webber (Q6) def. Christopher Austin/Earl Schultz (Q11) 12-21, 21-18, 15-11 (0:58)

Mark Burik/Travis Mewhirter (Q7) def. Jon Ferrari/Brian Miller (Q10) 21-19, 21-17 (0:45)

Brian Cook/Sean Rosenthal (13, Q2) def. Pete DiVenere/Marty Lorenz (Q15) 21-13, 21-15 (0:39)

Round 3

Theo Brunner/John Hyden (12, Q1) def. Raffe Paulis/Ian Satterfield (Q8) 21-19, 21-13 (0:44)

Miles Partain/Lev Priima (15, Q4) def. Andy Benesh/Adam Roberts (Q5) 21-18, 21-15 (0:42)

Steven Irvin/John Schwengel (16, Q14) def. Ben Vaught/Logan Webber (Q6) 21-16, 21-18 (0:41)

Brian Cook/Sean Rosenthal (13, Q2) def. Mark Burik/Travis Mewhirter (Q7) 21-17, 21-19 (0:44)

Winner’s Bracket

Round 1 1: Phil Dalhausser/Nick Lucena (1) vs. Steven Irvin/John Schwengel (16, Q14)

Billy Allen/Stafford Slick (9) vs. Tri Bourne/Trevor Crabb (8)

Tim Bomgren/Troy Field (5) vs. Theo Brunner/John Hyden (12, Q1)

Brian Cook/Sean Rosenthal (13, Q2) vs. Jeremy Casebeer/Chaim Schalk (4)

Chase Budinger/Casey Patterson (3) vs. Eric Beranek/Billy Kolinske (14)

Maddison McKibbin/Riley McKibbin (11) vs. Reid Priddy/Ricardo Santos (6)

Ryan Doherty/Miles Evans (7) vs. Avery Drost/Chase Frishman (10)

Miles Partain/Lev Priima (15, Q4) vs. Taylor Crabb/Jake Gibb (2)

Scores and schedule provided by BVBinfo.com.