Qualifier play for AVP Seattle was completed Thursday on the longest day of the year and there were just a few surprises as the main draw begins Friday at suburban Lake Sammamish State Park in Issaquah.

For the women, top-seeded qualifier Nicolette Martin and Allie Wheeler, No. 5 Delaney Knudsen and Jessica Sykora, No. 6 Falyn Fonoimoana and Alexa Strange, and No. 7 Cassie House and Molly Turner broke through during competition at Bottega Park in Snohomish.

On the men’s side, top-seeded qualifier Maddison and Riley McKibbin, No. 4 Marty Lorenz and Raffe Paulis, No. 6 Eric Beranek and Michael Brunsting, and No. 18 Michael Boag and Skylar del Sol won through at Lake Sammamish State Park.

Play begins at 9 a.m. Pacific Friday. Viewers can watch on Amazon Prime Video.

The AVP Seattle main draw is notable for the lack of foreign players, as the likes of Ricardo Santos, Chaim Schalk, Sarah Pavan, Maria Clara Salgado, and Melissa Humana-Paredes won’t compete. As reported on SANDCAST, USA volleyball has instituted a new rule requiring a tour payment of $5,000 per foreign team.

In addition, four notable women’s teams (Sara Hughes and Summer Ross, Kelley Larsen and Emily Stockman, Kerri Walsh Jennings and Nicole Branagh, and Lane Carico and Lauren Fendrick) and two men’s teams (Trevor Crabb and John Mayer, and Bill Kolinske and Miles Evans) competed this week in the FIVB four-star event in Ostrava, Czech Republic.

Women’s qualifier bracket

Round 1

Anna Crabtree/Jenny Li (Q33) def. Amber Bennett/Halie Werkmeister (Q32) 21-13, 21-17 (0:37)

McKenna Thibodeau/Madison Witt (Q29) def. Jill Sawatzky/Tani Stephens (Q36) 21-18, 21-17 (0:33)

Jenny Freed/Whitney Walker (Q35) def. Ricki Alex/Kim Larson (Q30) 21-16, 21-19 (0:41)

Katelyn Carballo/Ellyson Lundberg (Q34) def. Kirsten Overton/Deketa Stubblefield (Q31) 21-16, 13-21, 15-12 (0:53)

Round 2

Nicolette Martin/Allie Wheeler (12, Q1) def. Anna Crabtree/Jenny Li (Q33) 21-10, 21-17 (0:37)

Brook Bauer/Deahna Kraft (Q16) def. Cecilia Agraz/Alexa Micek (Q17) 21-18, 21-15 (0:36)

Litara Keil/Cassandra Strickland (Q24) def. Kimberly Hildreth/Sarah Schermerhorn (Q9) 21-18, 21-16 (0:40)

Lauren Dickson/Claire Wolfe (Q8) def. Inanna Eshoo/Allison Meehan (Q25) 21-16, 21-12 (0:37)

Delaney Knudsen/Jessica Sykora (13, Q5) def. Juliana Friederich/Joohee Tse (Q28) 21-11, 21-13 (0:34)

Emily Hartong/Camie Manwill (Q12) def. Charlie Ekstrom/Keara Rutz (Q21) 17-21, 21-13, 17-15 (0:58)

Lauren DeTurk/Katie Lindstrom (Q20) def. Katie Lindelow/Taylor Nutterfield (Q13) 21-15, 21-16 (0:43)

Mackenzie Ponnet/Kimberly Smith (Q4) def. McKenna Thibodeau/Madison Witt (Q29) 21-19, 21-16 (0:41)

Christina Matthews/Brittany Tiegs (Q3) def. Jenny Freed/Whitney Walker (Q35) 21-10, 21-8 (0:28)

Skylar Caputo/Torrey Van Winden (Q14) def. Alexia Inman/Milica Mirkovic (Q19) 21-9, 21-17 (0:36)

Devon Newberry/Lindsey Sparks (Q11) def. Danielle Jacobson/Courtney Schwan (Q22) 21-18, 21-13 (0:34)

Falyn Fonoimoana/Alexa Strange (14, Q6) def. Summer Bouquet/Miranda Gagnier (Q27) 21-11, 21-7 (0:31)

Cassie House/Molly Turner (15, Q7) def. Hailey Harward/Emily Sonny (Q26) 24-22, 21-16 (0:47)

Heather Friesen/Kristen Petrasic (Q10) def. Lacey Fuller/Hayley Spelman (Q23) 21-16, 13-21, 15-10 (0:57)

Leah DeKok/Katie Meyers (Q15) def. Nicole Bateham/Katherine Wanket (Q18) 21-15, 21-11 (0:33)

Terese Cannon/Corinne Quiggle (Q2) def. Katelyn Carballo/Ellyson Lundberg (Q34) 21-9, 21-14 (0:39)

Round 3

Nicolette Martin/Allie Wheeler (12, Q1) def. Brook Bauer/Deahna Kraft (Q16) 19-21, 21-16, 15-11 (0:54)

Litara Keil/Cassandra Strickland (Q24) def. Lauren Dickson/Claire Wolfe (Q8) 21-19, 21-18 (0:39)

Delaney Knudsen/Jessica Sykora (13, Q5) def. Emily Hartong/Camie Manwill (Q12) 23-21, 21-16 (0:41)

Mackenzie Ponnet/Kimberly Smith (Q4) def. Lauren DeTurk/Katie Lindstrom (Q20) 21-14, 21-8 (0:32)

Skylar Caputo/Torrey Van Winden (Q14) def. Christina Matthews/Brittany Tiegs (Q3) 11-11 retired

Falyn Fonoimoana/Alexa Strange (14, Q6) def. Devon Newberry/Lindsey Sparks (Q11) 21-19, 21-17 (0:48)

Cassie House/Molly Turner (15, Q7) def. Heather Friesen/Kristen Petrasic (Q10) 21-18, 21-14 (0:38)

Terese Cannon/Corinne Quiggle (Q2) def. Leah DeKok/Katie Meyers (Q15) 21-15, 21-17 (0:35)

Round 4

Nicolette Martin/Allie Wheeler (12, Q1) def. Litara Keil/Cassandra Strickland (Q24) 21-17, 21-18 (0:46)

Delaney Knudsen/Jessica Sykora (13, Q5) def. Mackenzie Ponnet/Kimberly Smith (Q4) 22-20, 21-13 (0:42)

Falyn Fonoimoana/Alexa Strange (14, Q6) def. Skylar Caputo/Torrey Van Winden (Q14) 21-17, 21-19 (0:39)

Cassie House/Molly Turner (15, Q7) def. Terese Cannon/Corinne Quiggle (Q2) 21-12, 21-17 (0:36)

Winners bracket

Round 1

Kelly Claes / Brittany Hochevar (1) vs. Alexis Filippone / Megan Muret (16)

Aurora Davis / Bree Scarbrough (9) vs. Amanda Dowdy / Irene Pollock (8)

Karissa Cook / Katie Spieler (5) vs. Nicolette Martin / Allie Wheeler (12, Q1)

Delaney Knudsen / Jessica Sykora (13, Q5) vs. Ali McColloch / Geena Urango (4)

Caitlin Ledoux / April Ross (3) vs. Falyn Fonoimoana / Alexa Strange (14, Q6)

Janelle Allen / Kerri Schuh (11) vs. Brittany Howard / Kelly Reeves (6)

Karolina Marciniak / Kendra VanZwieten (7) vs. Lara Dykstra / Sheila Shaw (10)

Cassie House / Molly Turner (15, Q7) vs. Emily Day / Betsi Flint (2)

Men’s qualifier bracket

Round 1

Aidan Brown/Robert Mullahey (Q32) def. Erik Anderson/Clint Smith (Q33) 14-21, 21-19, 19-17 (1:08)

Hagen Smith/Lucas Yoder (Q17) def. John Laidlaw/Tony Little (Q48) 21-11, 21-9 (0:34)

Taylor Hammond/Clark Steele (Q41) def. Eli Masud/Matthew McCarthy (Q24) 21-18, 13-21, 16-14 (1:01)

Cole Fiers/Ryan Meehan (Q40) def. Marshall Brock/Chris McDonald (Q25) 21-18, 21-16 (0:41)

Bryce Mayer/Jake Urrutia (Q28) def. Ty Coutts/Robert deAurora (Q37) 21-17, 18-21, 15-11 (0:50)

Kibbee Jelks/Noel Khirsukhani (Q21) def. Logan Glave/Luke Salm (Q44) 21-17, 21-19 (0:44)

James Ka/Nemanja Komar (Q20) def. John Eddins/Dylan Hamilton (Q45) 21-18, 21-12 (0:38)

John-Michael Plummer/Christopher Vaughan (Q29) def. Nick Manov/Chicory Roth (Q36) 21-18, 23-21 (0:44)

Elias Aparcedo/Steve Van Zwieten (Q30) def. Eric Brelia/Judd Smith (Q35) 21-18, 18-21, 15-12 (0:50)

Francisco Quesada-Paneque/Troy Schlicker (Q19) def. Kevin Smallwood/Seann Smallwood (Q46) 20-22, 21-16, 15-13 (1:00)

Christian Honer/Nathan Yang (Q22) def. Torin Jeffreys/William Jones (Q43) 21-12, 21-11 (0:34)

Luis Del Valle/Earl Schultz (Q27) def. Mika Hunkin/Shawn Ledig (Q38) 21-6, 21-11 (0:35)

Brandon Joyner/Kyle Stevenson (Q26) def. David McBride/Ben Price (Q39) 23-25, 21-17, 15-13 (1:01)

Paul Araiza/David Lee (Q42) def. Philip Burrow/Justin Phipps (Q23) 22-20, 21-16 (0:43)

Michael Boag/Skylar del Sol (Q18) def. Matt Mueller/Joey Tassia (Q47) 21-14, 21-17 (0:34)

Michael Groselle/David Smith (Q34) def. Kevin Knight/Gregory Vogel (Q31) 21-14, 21-16 (0:44)

Round 2

Maddison McKibbin/Riley McKibbin (Q1) def. Aidan Brown/Robert Mullahey (Q32) 21-10, 21-17 (0:35)

Hagen Smith/Lucas Yoder (Q17) def. Branden Clemens/Kevin McColloch (Q16) 21-16, 23-21 (0:48)

Brian Miller/Brett Ryan (Q9) def. Taylor Hammond/Clark Steele (Q41) 21-14, 21-17 (0:43)

Duncan Budinger/Daniel Dalanhese (Q8) def. Cole Fiers/Ryan Meehan (Q40) 21-15, 21-10 (0:39)

37: Ian Satterfield/David Vander Meer (Q5) def. Bryce Mayer/Jake Urrutia (Q28) 21-14, 21-14 (0:49)

38: Travis Mewhirter/Gabriel Ospina (Q12) def. Kibbee Jelks/Noel Khirsukhani (Q21) 21-9, 21-16 (0:36)

39: Dylan Maarek/Spencer Sauter (Q13) def. James Ka/Nemanja Komar (Q20) 21-19, 21-16 (0:39)

40: Marty Lorenz/Raffe Paulis (Q4) def. John-Michael Plummer/Christopher Vaughan (Q29) 28-26, 16-21, 15-11 (1:00)

41: Jeff Samuels/Ben Vaught (Q3) def. Elias Aparcedo/Steve Van Zwieten (Q30) 21-14, 21-15 (0:34)

42: Paul Lotman/Miles Partain (Q14) def. Francisco Quesada-Paneque/Troy Schlicker (Q19) 21-14, 21-18 (0:38)

43: Bruno Amorim/Chris Luers (Q11) def. Christian Honer/Nathan Yang (Q22) 17-21, 21-16, 15-12 (0:56)

Eric Beranek/Michael Brunsting (Q6) def. Luis Del Valle/Earl Schultz (Q27) 21-12, 21-18 (0:34)

Troy Field/Adam Roberts (Q7) def. Brandon Joyner/Kyle Stevenson (Q26) 18-21, 21-13, 15-9 (0:54)

Paul Araiza/David Lee (Q42) def. Kacey Losik/Garrett Wilson (Q10) 21-19, 21-18 (0:40)

Michael Boag/Skylar del Sol (Q18) def. Tal Shavit/Garrett Wessberg (Q15) 21-19, 21-9 (0:41)

Kyle Friend/Myles Muagututia (Q2) def. Michael Groselle/David Smith (Q34) 21-17, 21-15 (0:40)

Round 3

Maddison McKibbin/Riley McKibbin (Q1) def. Hagen Smith/Lucas Yoder (Q17) 15-21, 21-18, 15-10 (1:01)

Duncan Budinger/Daniel Dalanhese (Q8) def. Brian Miller/Brett Ryan (Q9) 22-20, 21-12 (0:40)

Ian Satterfield/David Vander Meer (Q5) def. Travis Mewhirter/Gabriel Ospina (Q12) 21-19, 21-17 (0:46)

Marty Lorenz/Raffe Paulis (Q4) def. Dylan Maarek/Spencer Sauter (Q13) 21-18, 21-17 (0:44)

Paul Lotman/Miles Partain (Q14) def. Jeff Samuels/Ben Vaught (Q3) 21-18, 21-14 (0:37)

Eric Beranek/Michael Brunsting (Q6) def. Bruno Amorim/Chris Luers (Q11) 21-17, 21-13 (0:43)

Paul Araiza/David Lee (Q42) def. Troy Field/Adam Roberts (Q7) 21-15, 21-16 (0:44)

Michael Boag/Skylar del Sol (Q18) def. Kyle Friend/Myles Muagututia (Q2) 22-20, 21-12 (0:42)

Round 4

Maddison McKibbin/Riley McKibbin (Q1) def. Duncan Budinger/Daniel Dalanhese (Q8) 23-21, 21-12 (0:48)

Marty Lorenz/Raffe Paulis (Q4) def. Ian Satterfield/David Vander Meer (Q5) 21-18, 21-17 (0:45)

Eric Beranek/Michael Brunsting (Q6) def. Paul Lotman/Miles Partain (Q14) 23-21, 21-17 (0:48)

Michael Boag/Skylar del Sol (Q18) def. Paul Araiza/David Lee (Q42) 21-13, 21-14 (0:40)

Winners bracket

Round 1

Phil Dalhausser/Nick Lucena (1) vs. Rowdy Lennon/John Schwengel (16)

Tim Bomgren /Chaim Schalk (9) vs. Avery Drost/Chase Frishman (8)

Casey Patterson /Stafford Slick (5) vs. Maddison McKibbin /Riley McKibbin (12, Q1)

Marty Lorenz /Raffe Paulis (13, Q4) vs. Billy Allen/Ryan Doherty (4)

Taylor Crabb /Jake Gibb (3) vs. Eric Beranek/Michael Brunsting (14, Q6)

Piotr Marciniak /Eric Zaun (11) vs. Jeremy Casebeer/Reid Priddy (6)

Chase Budinger /Sean Rosenthal (7) vs. Ed Ratledge/Roberto Rodriguez (10)

Michael Boag /Skylar del Sol (15, Q18) vs. Theo Brunner/John Hyden (2)