Both teams played Canadians in their respective medal matches Sunday as Americans Caitlin Ledoux and Geena Urango lost in the championship final, while Kerri Walsh Jennings and new partner Brooke Sweat took bronze at the FIVB women-only three-star event in Chetumal, Mexico.

Canadians Brandie Wilkerson and Heather Bansley, who beat Ledoux and Urango, are now the top-ranked team in the world after winning FIVB Las Vegas and p1440 San Jose. In all, the pair won six medals in 2018.

They won the gold-medal match (21-12, 21-13) after beating Walsh Jennings-Sweat (21-18, 21-17) in the semifinals. Walsh Jennings-Sweat rebounded to defeat Canadian twins Nicole and Megan McNamara twins, the NCAA champions from UCLA, (16-21, 21-8, 15-10).

Americans Kim DiCello, returning after the birth of son Luca Anthony DiCello in June, and Irene Pollock tied for ninth after finishing with a loss to Brazil’s Maria Clara Salgado-Elize Maia (21-14, 21-10).

Two others tied for 17th: Jace Pardon and Kim Smith lost to France’s Lezana Placette-Alexia Richard (21-18, 21-19) and Brittany Howard-Kelly Reeves lost to Michala Kvapilova-Michaela Kubickova (13-21, 21-16, 18-16).

The tournament is the final event of 2018 with 2020 Olympic implications. The next four-star event will be held in the Hague January 2-6.

WOMEN

Qualifier Bracket

Round 2

Kim Huber/Melina Hubscher Switzerland (30, Q8) def. Isis Camacho/Alejandra Villavicencio Mexico (Q9) 21-15, 18-21, 15-11 (0:45)

Pool Play

Pool A

Round 1

Heather Bansley/Brandie Wilkerson Canada (1) def. Atenas Gutierrez/Karla Valdez Mexico (32) 21-12, 21-12 (0:27)

Lezana Placette/Alexia Richard France (16) def. Ieva Dumbauskaite/Irina Zobnina Lithuania (17) 21-17, 21-16 (0:35)

Round 2

Heather Bansley/Brandie Wilkerson Canada (1) def. Lezana Placette/Alexia Richard France (16) 14-21, 21-11, 15-8 (0:41)

Atenas Gutierrez/Karla Valdez Mexico (32) def. Ieva Dumbauskaite/Irina Zobnina Lithuania (17) 19-21, 21-19, 15-10 (0:46)

Pool B

Round 1

Marta Menegatti/Viktoria Orsi Toth Italy (2) def. Silvia Herdrick/Estefania Ibarra Mexico (31) 21-16, 21-13 (0:36)

Victoria Kjolberg/Ane Tveit Hjortland Norway (18) def. Michaela Kubickova/Michala Kvapilova Czech Republic (15) 21-18, 21-18 (0:35)

Round 2

Marta Menegatti/Viktoria Orsi Toth Italy (2) def. Victoria Kjolberg/Ane Tveit Hjortland Norway (18) 21-13, 21-14 (0:29)

Michaela Kubickova/Michala Kvapilova Czech Republic (15) def. Silvia Herdrick/Estefania Ibarra Mexico (31) 21-13, 21-11 (0:26)

Pool C

Round 1

Brooke Sweat/Kerri Walsh Jennings United States (3) def. Kim Huber/Melina Hubscher Switzerland (30, Q8) 21-8, 21-14 (0:27)

Aline Chamereau/Alexandra Jupiter France (14) def. Kaho Sakaguchi/Yukako Suzuki Japan (19) 21-14, 21-16 (0:35)

Round 2

Brooke Sweat/Kerri Walsh Jennings United States (3) def. Aline Chamereau/Alexandra Jupiter France (14) 21-13, 21-13 (0:29)

Kaho Sakaguchi/Yukako Suzuki Japan (19) def. Kim Huber/Melina Hubscher Switzerland (30, Q8) 21-14, 21-14 (0:29)

Pool D

Round 1

Niina Ahtiainen/Riikka Lehtonen Finland (4) def. Mai Tanaka/Keiko Urata Japan (29, Q7) 21-12, 21-15 (0:33)

Megan McNamara/Nicole McNamara Canada (13) def. Sofia Ogren/Tadva Yoken Sweden (20) 23-21, 21-15 (0:32)

Round 2

Megan McNamara/Nicole McNamara Canada (13) def. Niina Ahtiainen/Riikka Lehtonen Finland (4) 12-21, 21-16, 15-13 (0:46)

Sofia Ogren/Tadva Yoken Sweden (20) def. Mai Tanaka/Keiko Urata Japan (29, Q7) 10-21, 21-14, 16-14 (0:44)

Pool E

Round 1

Elize Maia/Maria Clara Salgado Brazil (5) def. Andrea Galindo/Claudia “Gorda” Galindo Colombia (28, Q6) 21-15, 18-21, 15-10 (0:50)

Yulia Abalakina/Ksenia Dabizha Russia (12) def. Eva Freiberger/Valerie Teufl Austria (21) 18-21, 21-11, 15-7 (0:39)

Round 2

Elize Maia/Maria Clara Salgado Brazil (5) def. Yulia Abalakina/Ksenia Dabizha Russia (12) 21-16, 21-13 (0:30)

Eva Freiberger/Valerie Teufl Austria (21) def. Andrea Galindo/Claudia “Gorda” Galindo Colombia (28, Q6) 9-21, 21-19, 17-15 (0:44)

Pool F

Round 1

Victoria Lopes/Taina Silva Brazil (6) def. Julie Gordon/Shanice Marcelle Canada (27, Q5) 19-21, 21-8, 15-5 (0:38)

Brittany Howard/Kelly Reeves United States (11) def. Kim DiCello/Irene Pollock United States (22) 21-16, 21-16 (0:35)

Round 2

Victoria Lopes/Taina Silva Brazil (6) def. Brittany Howard/Kelly Reeves United States (11) 21-15, 21-17 (0:33)

Kim DiCello/Irene Pollock United States (22) def. Julie Gordon/Shanice Marcelle Canada (27, Q5) 21-16, 12-21, 15-9 (0:40)

Pool G

Round 1

Laura Bloem/Jolien Sinnema Netherlands (7) def. Sarah Meunier-Bedard/Helene Rancourt Canada (26, Q4) 21-6, 21-12 (0:26)

Mariia Bocharova/Maria Voronina Russia (10) def. Jace Pardon/Kimberly Smith United States (23, Q1) 14-21, 21-18, 15-6 (0:36)

Round 2

Mariia Bocharova/Maria Voronina Russia (10) def. Laura Bloem/Jolien Sinnema Netherlands (7) 21-19, 21-12 (0:28)

Jace Pardon/Kimberly Smith United States (23, Q1) def. Sarah Meunier-Bedard/Helene Rancourt Canada (26, Q4) 21-11, 21-16 (0:28)

Pool H

Round 1

Zaira Orellana/Martha Revuelta Mexico (8) def. Caitlin Ledoux/Geena Urango United States (25, Q3) 19-21, 21-18, 15-12 (0:52)

Reika Murakami/Chiyo Suzuki Japan (9) def. Caleigh Cruickshank/Megan Nagy Canada (24, Q2) 21-16, 21-15 (0:31)

Round 2

Zaira Orellana/Martha Revuelta Mexico (8) def. Reika Murakami/Chiyo Suzuki Japan (9) 22-20, 17-21, 15-10 (0:48)

Caitlin Ledoux/Geena Urango United States (25, Q3) def. Caleigh Cruickshank/Megan Nagy Canada (24, Q2) 21-9, 12-21, 15-12 (0:40)

Winner’s Bracket

Round 1

Caitlin Ledoux/Geena Urango United States (25, Q3) def. Aline Chamereau/Alexandra Jupiter France (14) 21-12, 21-10 (0:29)

Sofia Ogren/Tadva Yoken Sweden (20) def. Yulia Abalakina/Ksenia Dabizha Russia (12) 21-19, 13-21, 15-13 (0:42)

Laura Bloem/Jolien Sinnema Netherlands (7) def. Eva Freiberger/Valerie Teufl Austria (21) 21-14, 21-11 (0:28)

Kaho Sakaguchi/Yukako Suzuki Japan (19) def. Victoria Kjolberg/Ane Tveit Hjortland Norway (18) 22-20, 21-16 (0:40)

Lezana Placette/Alexia Richard France (16) def. Jace Pardon/Kimberly Smith United States (23, Q1) 21-18, 21-19 (0:35)

Kim DiCello/Irene Pollock United States (22) def. Reika Murakami/Chiyo Suzuki Japan (9) 21-18, 21-18 (0:34)

Riikka Lehtonen/Niina Ahtiainen Finland (4) def. Atenas Gutierrez/Karla Valdez Mexico (32) 21-9, 21-16 (0:32)

Michala Kvapilova/Michaela Kubickova Czech Republic (15) def. Brittany Howard/Kelly Reeves United States (11) 13-21, 21-16, 18-16 (0:49)

Round 2

Caitlin Ledoux/Geena Urango United States (25, Q3) def. Marta Menegatti/Viktoria Orsi Toth Italy (2) 21-19, 21-19 (0:39)

Zaira Orellana/Martha Revuelta Mexico (8) def. Sofia Ogren/Tadva Yoken Sweden (20) 21-14, 21-19 (0:31)

Victoria Lopes/Taina Silva Brazil (6) def. Laura Bloem/Jolien Sinnema Netherlands (7) 21-16, 21-16 (0:32)

Megan McNamara/Nicole McNamara Canada (13) def. Kaho Sakaguchi/Yukako Suzuki Japan (19) 21-13, 21-18 (0:30)

Kerri Walsh Jennings/Brooke Sweat United States (3) def. Lezana Placette/Alexia Richard France (16) 21-13, 17-21, 15-10 (0:44)

Maria Clara Salgado/Elize Maia Brazil (5) def. Kim DiCello/Irene Pollock United States (22) 21-14, 21-10 (0:29)

Mariia Bocharova/Maria Voronina Russia (10) def. Riikka Lehtonen/Niina Ahtiainen Finland (4) 23-21, 18-21, 23-21 (0:53)

Heather Bansley/Brandie Wilkerson Canada (1) def. Michala Kvapilova/Michaela Kubickova Czech Republic (15) 21-18, 19-21, 15-12 (0:47)

Round 3

Caitlin Ledoux/Geena Urango United States (25, Q3) def. Zaira Orellana/Martha Revuelta Mexico (8) 21-18, 21-13 (0:35)

Megan McNamara/Nicole McNamara Canada (13) def. Victoria Lopes/Taina Silva Brazil (6) 18-21, 21-19, 15-8 (0:41)

Kerri Walsh Jennings/Brooke Sweat United States (3) def. Maria Clara Salgado/Elize Maia Brazil (5) 13-21, 21-19, 15-13 (0:46)

Heather Bansley/Brandie Wilkerson Canada (1) def. Mariia Bocharova/Maria Voronina Russia (10) 21-17, 21-16 (0:33)

Semifinals

Caitlin Ledoux/Geena Urango United States (25, Q3) def. Megan McNamara/Nicole McNamara Canada (13) 15-21, 21-15, 15-13 (0:43)

Heather Bansley/Brandie Wilkerson Canada (1) def. Kerri Walsh Jennings/Brooke Sweat United States (3) 21-18, 21-17 (0:36)

Bronze medal

Kerri Walsh Jennings/Brooke Sweat United States (3) def. Megan McNamara/Nicole McNamara Canada (13) 16-21, 21-8, 15-10 (0:36)

Gold medal

Heather Bansley/Brandie Wilkerson Canada (1) def. Caitlin Ledoux/Geena Urango United States (25, Q3) 21-12, 21-13 (0:32)