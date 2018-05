FIVB Huntington: Wednesday’s qualifying complete

HUNTINGTON BEACH, Calif. — Wednesday’s qualifying play is finished as the FIVB Huntington Beach moves into Thursday’s main draw.

Gustavo “Guto” Carvalhaes/Vitor Felipe Brazil (Q1) def. Jeff Samuels/Ian Satterfield U.S. (Q17) 21-17, 21-13 (0:36)David Vander Meer/Logan Webber U.S. (Q24) def. Troy Field/Bobby Jacobs U.S. (Q8) 21-19, 21-15 (0:34)Jonathan Drake/Chris Luers U.S. (Q21) def. Jorn Olav Gamlemoen/Christian Helland Norway (Q5) 21-15, 17-21, 15-11 (0:48)Sergiy Grabovskyy/Fiodar Kazhamiaka Canada (Q4) def. Stian Opsahl/Jonas Tomter Norway (Q13) 21-15, 19-21, 15-6 (0:42)Aaron Nusbaum/Michael Plantinga Canada (Q3) def. Luciano Ferreira de Paula/Vinicius Rezende Brazil (Q14) 21-19, 14-21, 15-11 (0:46)Oscar Brandao/Ricardo Santos Brazil (Q6) def. Dylan Maarek/Jeremy Silvestre France (Q22) 21-17, 21-16 (0:39)Kacey Losik/Garrett Wilson U.S. (Q23) def. Simon Fecteau-Botin / Hugo Rosso-Bonneau Canada (Q7) 17-21, 21-11, 15-13 (0:39)Saymon Barbosa/Alvaro Filho Brazil (Q2) def. Davide Benzi/Andrea Storar i Italy (Q15) 21-16, 21-17 (0:36)

Round 1 Jeff Samuels/Ian Satterfield U.S. (Q17) def. Filippo Boesso/Nicolo Conti Italy (Q16) 21-14, 25-23 (0:41) Troy Field/Bobby Jacobs U.S. (Q8) def. Art Barron/Tim May U.S. (Q25) 21-18, 21-14 (0:33) David Vander Meer/Logan Webber U.S. (Q24) def. Gabriel Burlacu/Jake MacNeil Canada (Q9) 21-17, 21-16 (0:30) Jorn Olav Gamlemoen/Christian Helland Norway (Q5) def. Skyler McCoy/Travis Mewhirter U.S. (Q28) 21-18, 14-21, 15-13 (0:47) Jonathan Drake/Chris Luers U.S. (Q21) def. Tomasz Gortych/Szymon Tralka Poland (Q12) 21-13, 21-16 (0:31) Stian Opsahl/Jonas Tomter Norway (Q13) def. Brian Miller/Brett Ryan U.S. (Q20) 21-19, 17-21, 15-13 (0:56) Luciano Ferreira de Paula/Vinicius Rezende Brazil (Q14) def. Branden Clemens/Ben Vaught U.S. (Q19) 21-15, 21-12 (0:27) Oscar Brandao/Ricardo Santos Brazil (Q6) def. Kyle Stevenson/Nathan Yang U.S. (Q27) 21-10, 21-10 (0:27) Dylan Maarek/Jeremy Silvestre France (Q22) def. Jakub Gala/David Kufa Czech Republic (Q11) 21-18, 21-16 (0:34) Simon Fecteau-Botin / Hugo Rosso-Bonneau Canada (Q7) def. Reuben Danley/Travis Schoonover U.S. (Q26) 20-22, 21-16, 15-12 (0:46) Kacey Losik/Garrett Wilson U.S. (Q23) def. Ozz Borges/Dillon Lesniak Virgin Islands (Q10) 22-20, 21-19 (0:36) Davide Benzi/Andrea Storari Italy (Q15) def. Emir Kavuzlu/Mert Kurt Turkey (Q18) 21-16, 21-12 (0:06)

Women’s qualifier bracket



Round 1

Terri Del Conte / Taylor Fricano U.S. (Q17) def. Lisa Reed / Anne Marie Taylor U.S. (Q16) 21-11, 21-6 (0:06)

McKenna Thibodeau / Madison Witt U.S. (Q20) def. Piper Monk-Heidrich / Jaden Whitmarsh U.S. (Q13) 22-20, 21-8 (0:30)

Olivia Bakos / Peri Brennan U.S. (Q19) def. Laryssa Mereszczak / Johanna Schatz U.S. (Q14) 21-15, 21-14 (0:34)

Agnieszka Pregowska / Aleksandra Wachowicz Poland (Q18) def. Cecilia Agraz / Lacey Fuller U.S. (Q15) 22-20, 21-10 (0:32)