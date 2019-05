FIVB Jinjiang: Six USA teams advance into second round

Three USA men’s and three USA women’s teams advanced to the third round of elimination play at the FIVB four-star event in Jinjiang, China.

Fourth-seeded Phil Dalhausser and Nick Lucena, seventh-seeded Tri Bourne and Trevor Crabb and 18th-seeded Ryan Doherty and John Hyden reached the round of 16 in Thursday’s elimination play.

On the women’s side, fourth-seeded Sara Hughes and Summer Ross, ninth-seeded Kelly Claes and Sarah Sponcil and 12th-seeded Kerri Walsh Jennings and Brooke Sweat will compete in Friday’s quarterfinals.

Dalhausser-Lucena’s next opponent is No. 5 Sam Pedlow and Sam Schachter of Canada, following a defeat of No. 30 Surin Jongklang and Adisorn Khaolumtarn of Thailand (18-21, 21-14, 15-13) in the first round.

Bourne and Crabb will take on No. 6 Alison Cerutti and Alvaro Filho of Brazil Friday after defeating No. 21 Cole Durant and Damien Schumann of Australia (21-16, 21-19).

Doherty and Hyden face top-seeded Anders Mol and Christian Sorum of Norway after beating No. 11 Vitor Felipe and Pedro Solberg of Brazil (21-11, 21-19).

Hughes-Ross and Walsh Jennings-Sweat won their pools and the byes that come with it. Next up for Hughes-Ross is No. 11 Talita Antunes and Taiana Lima of Brazil, while Walsh Jennings-Sweat get No. 23 Margareta Kozuch and Laura Ludwig of Germany.

Claes-Sponcil’s next opponent is No. 16 Elsa Baquerizo and Liliana Fernandez of Spain after beating compatriots Emily Day and Betsi Flint in the first round (21-17, 21-17).

Men

Qualifier

Round 1

Alejandro Huerta/Cesar Menendez Spain (Q16) def. Toshiharu Kojima/Ryota Sato Japan (Q17) 21-17, 21-14 (0:29)

Surin Jongklang/Adisorn Khaolumtarn Thailand (30, Q12) def. Zuhang Chen/Lingfei Dai China (Q21) 21-16, 21-19 (0:33)

Matiss Gabdullins/Mihails Samoilovs Latvia (Q13) def. Dimitriy Korotkov/Mihkel Tanila Estonia (Q20) 18-21, 21-14, 15-9 (0:40)

Masato Kurasaka/Kensuke Shoji Japan (Q14) def. Masakatsu Onodera/Hideki Yoshida Japan (Q19) 21-17, 21-17 (0:36)

Eraili Nu/Cong Yang China (Q18) def. Gabriel Burlacu/Liam Kopp Canada (Q15) 21-16, 21-12 (0:30)

Round 2

Alison Cerutti/Alvaro Filho Brazil (6, Q1) def. Alejandro Huerta/Cesar Menendez Spain (Q16) 29-27, 21-13 (0:44)

Quincy Aye/Arnaud Gauthier-Rat France (28, Q8) def. Maxim Sivolap/Artem Yarzutkin Russia (Q9) 21-16, 21-16 (0:33)

Surin Jongklang/Adisorn Khaolumtarn Thailand (30, Q12) def. Nuttanon Inkiew/Sedtawat Padsawud Thailand (Q5) 21-12, 21-14 (0:31)

Christopher McHugh/Zachery Schubert Australia (26, Q4) def. Matiss Gabdullins/Mihails Samoilovs Latvia (Q13) 21-13, 21-17 (0:32)

Maciej Rudol/Jakub Szalankiewicz Poland (25, Q3) def. Masato Kurasaka/Kensuke Shoji Japan (Q14) 21-11, 21-18 (0:35)

Zhuoxin Li/Chaowei Zhou China (27, Q6) def. Olivier Barthelemy/Edouard Rowlandson France (Q11) 15-21, 22-20, 15-12 (0:48)

Mathias Berntsen/Hendrik Mol Norway (29, Q10) def. Nils Ehlers/Lars Fluggen Germany (Q7) 21-16, 22-24, 15-13 (0:51)

Chase Budinger/Casey Patterson United States (19, Q2) def. Eraili Nu/Cong Yang China (Q18) 21-15, 21-14 (0:27)

Pool Play

Pool A

Round 1

Anders Mol/Christian Sorum Norway (1) def. Koichi Nishimura/Daisuke Shibata Japan (32) 21-10, 21-13 (0:27)

Philipp Bergmann/Yannick Harms Germany (16) def. Adrian Carambula/Enrico Rossi Italy (17) 21-18, 17-21, 15-13 (0:50)

Round 2

Anders Mol/Christian Sorum Norway (1) def. Philipp Bergmann/Yannick Harms Germany (16) 21-19, 21-11 (0:34)

Adrian Carambula/Enrico Rossi Italy (17) def. Koichi Nishimura/Daisuke Shibata Japan (32) 21-14, 21-11 (0:30)

Pool B

Round 1

Viacheslav Krasilnikov/Oleg Stoyanovskiy Russia (2) def. Jie Li/Tingyang Yan China (31) 21-15, 21-10 (0:27)

Grant O’Gorman/Ben Saxton Canada (15) def. Ryan Doherty/John Hyden United States (18) 21-18, 21-17 (0:32)

Round 2

Viacheslav Krasilnikov/Oleg Stoyanovskiy Russia (2) def. Grant O’Gorman/Ben Saxton Canada (15) 21-16, 15-21, 15-10 (0:40)

Ryan Doherty/John Hyden United States (18) def. Jie Li/Tingyang Yan China (31) 21-16, 21-17 (0:29)

Pool C

Round 1

Adrian Gavira/Pablo Herrera Spain (3) def. Surin Jongklang/Adisorn Khaolumtarn Thailand (30, Q12) 21-18, 21-11 (0:30)

Chase Budinger/Casey Patterson United States (19, Q2) def. Maksim Hudyakov/Igor Velichko Russia (14) 21-10, 21-17 (0:27)

Round 2

Adrian Gavira/Pablo Herrera Spain (3) def. Chase Budinger/Casey Patterson United States (19, Q2) 21-15, 21-15 (0:28)

Surin Jongklang/Adisorn Khaolumtarn Thailand (30, Q12) def. Maksim Hudyakov/Igor Velichko Russia (14) 20-22, 25-23, 15-13 (0:53)

Pool D

Round 1

Phil Dalhausser/Nick Lucena United States (4) def. Mathias Berntsen/Hendrik Mol Norway (29, Q10) 23-21, 21-12 (0:35)

Nikita Liamin/Taras Myskiv Russia (13) def. Andrea Abbiati/Tiziano Andreatta Italy (20) 21-19, 21-14 (0:29)

Round 2

Nikita Liamin/Taras Myskiv Russia (13) def. Phil Dalhausser/Nick Lucena United States (4) 21-19, 21-17 (0:34)

Mathias Berntsen/Hendrik Mol Norway (29, Q10) def. Andrea Abbiati/Tiziano Andreatta Italy (20) 21-17, 18-21, 15-11 (0:44)

Pool E

Round 1

Sam Pedlow/Sam Schachter Canada (5) def. Quincy Aye/Arnaud Gauthier-Rat France (28, Q8) 18-21, 21-12, 15-11 (0:42)

Andre Loyola/George Wanderley Brazil (12) def. Cole Durant/Damien Schumann Australia (21) 21-12, 23-21 (0:37)

Round 2

Sam Pedlow/Sam Schachter Canada (5) def. Andre Loyola/George Wanderley Brazil (12) 21-17, 21-18 (0:34)

Cole Durant/Damien Schumann Australia (21) def. Quincy Aye/Arnaud Gauthier-Rat France (28, Q8) 18-21, 21-16, 15-12 (0:40)

Pool F

Round 1

Alison Cerutti/Alvaro Filho Brazil (6, Q1) def. Zhuoxin Li/Chaowei Zhou China (27, Q6) 21-17, 21-17 (0:30)

Vitor Felipe/Pedro Solberg Brazil (11) def. Lombardo Ontiveros/Juan Virgen Mexico (22) 15-21, 22-20, 15-10 (0:46)

Round 2

Alison Cerutti/Alvaro Filho Brazil (6, Q1) def. Vitor Felipe/Pedro Solberg Brazil (11) 21-18, 15-21, 15-13 (0:53)

Lombardo Ontiveros/Juan Virgen Mexico (22) def. Zhuoxin Li/Chaowei Zhou China (27, Q6) 21-17, 18-21, 15-9 (0:43)

Pool G

Round 1

Tri Bourne/Trevor Crabb United States (7) def. Christopher McHugh/Zachery Schubert Australia (26, Q4) 21-16, 21-15 (0:34)

Evandro Goncalves/Bruno Oscar Schmidt Brazil (10) def. Likejiang Ha/Jiaxin Wu China (23) 21-14, 21-9 (0:30)

Round 2

Evandro Goncalves/Bruno Oscar Schmidt Brazil (10) def. Tri Bourne/Trevor Crabb United States (7) 21-15, 20-22, 17-15 (0:52)

Likejiang Ha/Jiaxin Wu China (23) def. Christopher McHugh/Zachery Schubert Australia (26, Q4) 26-24, 17-21, 15-9 (0:55)

Pool H

Round 1

Peng Gao/Yang Li China (8) def. Maciej Rudol/Jakub Szalankiewicz Poland (25, Q3) 21-17, 18-21, 17-15 (0:51)

Martins Plavins/Edgars Tocs Latvia (9) def. Kusti Nolvak/Mart Tiisaar Estonia (24) 21-17, 18-21, 15-11 (0:47)

Round 2

Martins Plavins/Edgars Tocs Latvia (9) def. Peng Gao/Yang Li China (8) 15-21, 21-17, 19-17 (0:48)

Kusti Nolvak/Mart Tiisaar Estonia (24) def. Maciej Rudol/Jakub Szalankiewicz Poland (25, Q3) 23-21, 21-13 (0:40)

Winners bracket

Round 1

Ryan Doherty/John Hyden United States (18) def. Vitor Felipe/Pedro Solberg Brazil (11) 21-11, 21-19 (0:30)

Phil Dalhausser/Nick Lucena United States (4) def. Surin Jongklang/Adisorn Khaolumtarn Thailand (30, Q12) 18-21, 21-14, 15-13 (0:42)

Tri Bourne/Trevor Crabb United States (7) def. Cole Durant/Damien Schumann Australia (21) 21-16, 21-19 (0:35)

Lombardo Ontiveros/Juan Virgen Mexico (22) def. Philipp Bergmann/Yannick Harms Germany (16) 21-17, 28-26 (0:41)

Grant O’Gorman/Ben Saxton Canada (15) def. Kusti Nolvak/Mart Tiisaar Estonia (24) 23-21, 21-14 (0:35)

Andre Loyola/George Wanderley Brazil (12) def. Likejiang Ha/Jiaxin Wu China (23) 21-13, 21-19 (0:33)

Mathias Berntsen/Hendrik Mol Norway (29, Q10) def. Chase Budinger/Casey Patterson United States (19, Q2) 21-17, 21-19 (0:35)

Adrian Carambula/Enrico Rossi Italy (17) def. Peng Gao/Yang Li China (8) 18-21, 21-18, 15-13 (0:45)

Women

Qualifier

Round 1

Laura Caluori/Dunja Gerson Switzerland (Q16) def. Leonie Kortzinger/Sarah Schneider Germany (Q17) 21-14, 18-21, 15-13 (0:42)

Khanittha Hongpak/Varapatsorn Radarong Thailand (29, Q9) def. Monika Brzostek/Aleksandra Wachowicz Poland (Q24) 11-21, 21-13, 15-9 (0:33)

Phoebe Bell/Jessyka Ngauamo Australia (Q8) def. Esmee Bobner/Zoe Verge-Depre Switzerland (Q25) 21-17, 21-13 (0:32)

Niina Ahtiainen/Riikka Lehtonen Finland (27, Q5) def. Chanthira Khanok/Yodsaphat Pakham Thailand (Q28) 21-18, 21-12 (0:35)

Rumpaipruet Numwong/Tanarattha Udomchavee Thailand (Q12) def. Amanda Harnett/Marie-Christine Lapointe Canada (Q21) 21-17, 21-15 (0:25)

Gaia Traballi/Agata Zuccarelli Italy (Q20) def. Maria Carro/Paula Soria Spain (Q13) 21-18, 21-19 (0:34)

Angela Lobato/Amaranta Navarro Spain (26, Q4) def. Li Jiang/Huimin Zhao China (Q29) 21-16, 21-16 (0:35)

Megan McNamara/Nicole McNamara Canada (Q3) def. Jiaomei Li/Lingling Lin China (Q30) 21-18, 21-15 (0:30)

Diana Lunina/Maryna Samoday Ukraine (32, Q19) def. Zaira Orellana/Martha Revuelta Mexico (Q14) 21-13, 21-15 (0:28)

Vasiliki Arvaniti/Penny Karagkouni Greece (30, Q11) def. Nai-Han Kou/Pi Hsin Liu Chinese Taipei (Q22) 21-11, 21-17 (0:30)

Nicole Laird/Becchara Palmer Australia (Q6) def. Nadine Strauss/Teresa Strauss Austria (Q27) 21-18, 18-21, 15-12 (0:47)

Ayumi Kusano/Takemi Nishibori Japan (28, Q7) def. Arianna Barboni/Claudia Puccinelli Italy (Q26) 21-19, 21-15 (0:35)

Victoria Kjolberg/Ane Tveit Hjortland Norway (Q23) def. Meimei Lin/Jinjin Zeng China (Q10) 21-17, 22-20 (0:38)

Reika Murakami/Kaho Sakaguchi Japan (Q18) def. Azusa Futami/Akiko Hasegawa Japan (Q15) 14-21, 21-13, 30-28 (1:03)

Round 2

Talita Antunes/Taiana Lima Brazil (11, Q1) def. Laura Caluori/Dunja Gerson Switzerland (Q16) 21-14, 21-15 (0:30)

Khanittha Hongpak/Varapatsorn Radarong Thailand (29, Q9) def. Phoebe Bell/Jessyka Ngauamo Australia (Q8) 21-18, 18-21, 15-11 (0:48)

Niina Ahtiainen/Riikka Lehtonen Finland (27, Q5) def. Rumpaipruet Numwong/Tanarattha Udomchavee Thailand (Q12) 21-9, 21-13 (0:29)

Angela Lobato/Amaranta Navarro Spain (26, Q4) def. Gaia Traballi/Agata Zuccarelli Italy (Q20) 21-16, 21-15 (0:36)

Diana Lunina/Maryna Samoday Ukraine (32, Q19) def. Megan McNamara/Nicole McNamara Canada (Q3) 21-17, 21-18 (0:33)

Vasiliki Arvaniti/Penny Karagkouni Greece (30, Q11) def. Nicole Laird/Becchara Palmer Australia (Q6) 24-22, 21-14 (0:26)

Ayumi Kusano/Takemi Nishibori Japan (28, Q7) def. Victoria Kjolberg/Ane Tveit Hjortland Norway (Q23) 21-16, 21-12 (0:30)

Brooke Sweat/Kerri Walsh Jennings United States (12, Q2) def. Reika Murakami/Kaho Sakaguchi Japan (Q18) 21-13, 21-15 (0:28)

Pool Play

Pool A

Round 1

Barbora Hermannova/Marketa Slukova Czech Republic (1) def. Diana Lunina/Maryna Samoday Ukraine (32, Q19) 21-11, 21-18 (0:30)

Elsa Baquerizo/Liliana Fernandez Spain (16) def. Xinxin Wang/Chen Xue China (17) 21-19, 16-21, 15-10 (0:44)

Round 2

Elsa Baquerizo/Liliana Fernandez Spain (16) def. Barbora Hermannova/Marketa Slukova Czech Republic (1) 21-18, 21-19 (0:36)

Xinxin Wang/Chen Xue China (17) def. Diana Lunina/Maryna Samoday Ukraine (32, Q19) 21-15, 21-17 (0:33)

Pool B

Round 1

Rebecca Cavalcanti/Ana Patricia Silva Brazil (2) def. Bing Bai/Lvwen Yuan China (31) 21-11, 19-21, 15-11 (0:42)

Joy Stubbe/Marleen Van Iersel Netherlands (18) def. Kim Behrens/Cinja Tillmann Germany (15) 21-17, 17-21, 15-7 (0:41)

Round 2

Rebecca Cavalcanti/Ana Patricia Silva Brazil (2) def. Joy Stubbe/Marleen Van Iersel Netherlands (18) 21-13, 21-14 (0:30)

Kim Behrens/Cinja Tillmann Germany (15) def. Bing Bai/Lvwen Yuan China (31) 21-17, 21-19 (0:32)

Pool C

Round 1

Agatha Bednarczuk/Eduarda “Duda” Lisboa Brazil (3) def. Vasiliki Arvaniti/Penny Karagkouni Greece (30, Q11) 21-11, 21-18 (0:28)

Emily Day/Betsi Flint United States (14) def. Ekaterina Birlova/Evgeniya Ukolova Russia (19) 17-21, 21-14, 15-11 (0:44)

Round 2

Agatha Bednarczuk/Eduarda “Duda” Lisboa Brazil (3) def. Emily Day/Betsi Flint United States (14) 21-12, 21-16 (0:30)

Vasiliki Arvaniti/Penny Karagkouni Greece (30, Q11) def. Ekaterina Birlova/Evgeniya Ukolova Russia (19) 15-21, 21-15, 15-11 (0:45)

Pool D

Round 1

Sara Hughes/Summer Ross United States (4) def. Khanittha Hongpak/Varapatsorn Radarong Thailand (29, Q9) 21-13, 21-19 (0:33)

Katarzyna Kociolek/Kinga Wojtasik Poland (13) def. Natalia Dubovcova/Andrea Strbova Slovakia (20) 10-21, 21-16, 15-13 (0:49)

Round 2

Sara Hughes/Summer Ross United States (4) def. Katarzyna Kociolek/Kinga Wojtasik Poland (13) 21-14, 21-18 (0:36)

Natalia Dubovcova/Andrea Strbova Slovakia (20) def. Khanittha Hongpak/Varapatsorn Radarong Thailand (29, Q9) 21-18, 21-10 (0:32)

Pool E

Round 1

Mariafe Artacho/Taliqua Clancy Australia (5) def. Ayumi Kusano/Takemi Nishibori Japan (28, Q7) 21-12, 21-14 (0:27)

Brooke Sweat/Kerri Walsh Jennings United States (12, Q2) def. Joana Heidrich/Anouk Verge-Depre Switzerland (21) 21-10, 21-18 (0:31)

Round 2

Brooke Sweat/Kerri Walsh Jennings United States (12, Q2) def. Mariafe Artacho/Taliqua Clancy Australia (5) 21-18, 21-18 (0:31)

Joana Heidrich/Anouk Verge-Depre Switzerland (21) def. Ayumi Kusano/Takemi Nishibori Japan (28, Q7) 21-17, 21-12 (0:30)

Pool F

Round 1

Maria Antonelli/Carolina Salgado Brazil (6) def. Niina Ahtiainen/Riikka Lehtonen Finland (27, Q5) 22-20, 21-13 (0:36)

Miki Ishii/Megumi Murakami Japan (22) def. Talita Antunes/Taiana Lima Brazil (11, Q1) 27-25, 21-9 (0:37)

Round 2

Maria Antonelli/Carolina Salgado Brazil (6) def. Miki Ishii/Megumi Murakami Japan (22) 21-16, 21-15 (0:36)

Talita Antunes/Taiana Lima Brazil (11, Q1) def. Niina Ahtiainen/Riikka Lehtonen Finland (27, Q5) 21-15, 21-9 (0:28)

Pool G

Round 1

Fernanda Alves/Barbara Seixas Brazil (7) def. Angela Lobato/Amaranta Navarro Spain (26, Q4) 22-20, 21-19 (0:41)

Karla Borger/Julia Sude Germany (10) def. Margareta Kozuch/Laura Ludwig Germany (23) 21-12, 25-23 (0:40)

Round 2

Karla Borger/Julia Sude Germany (10) def. Fernanda Alves/Barbara Seixas Brazil (7) 18-21, 25-23, 15-12 (1:01)

Margareta Kozuch/Laura Ludwig Germany (23) def. Angela Lobato/Amaranta Navarro Spain (26, Q4) 21-15, 21-18 (0:38)

Pool H

Round 1

Lena Plesiutschnig/Katharina Schutzenhofer Austria (25) def. Fan Wang/Xinyi Xia China (8) 18-21, 21-19, 15-13 (0:50)

Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka Latvia (24) def. Kelly Claes/Sarah Sponcil United States (9) 21-19, 21-16 (0:31)

Round 2

Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka Latvia (24) def. Lena Plesiutschnig/Katharina Schutzenhofer Austria (25) 21-17, 29-27 (0:40)

Kelly Claes/Sarah Sponcil United States (9) def. Fan Wang/Xinyi Xia China (8) 21-19, 21-17 (0:36)

Elimination bracket

Round 1

Katarzyna Kociolek/Kinga Wojtasik Poland (13) def. Xinxin Wang/Chen Xue China (17) 18-21, 21-17, 15-13 (0:48)

Barbora Hermannova/Marketa Slukova Czech Republic (1) def. Vasiliki Arvaniti/Penny Karagkouni Greece (30, Q11) 25-23, 21-16 (0:39)

Mariafe Artacho/Taliqua Clancy Australia (5) def. Kim Behrens/Cinja Tillmann Germany (15) 21-19, 21-15 (0:32)

Talita Antunes/Taiana Lima Brazil (11, Q1) def. Joy Stubbe/Marleen Van Iersel Netherlands (18) 25-23, 21-18 (0:37)

Natalia Dubovcova/Andrea Strbova Slovakia (20) def. Lena Plesiutschnig/Katharina Schutzenhofer Austria (25) 21-14, 21-16 (0:31)

Fernanda Alves/Barbara Seixas Brazil (7) def. Joana Heidrich/Anouk Verge-Depre Switzerland (21) 16-21, 21-12, 15-13 (0:45)

Margareta Kozuch/Laura Ludwig Germany (23) def. Miki Ishii/Megumi Murakami Japan (22) 19-21, 21-18, 15-13 (0:55)

Kelly Claes/Sarah Sponcil United States (9) def. Emily Day/Betsi Flint United States (14) 21-17, 21-17 (0:33)