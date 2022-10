Editor’s note: This is part 2 of John Tawa’s list of the top performers throughout the country as we hit the midseason point of the high school volleyball season. Today, Michigan through Wyoming. Wednesday we had Alabama through Massachusetts.

MICHIGAN

Laurece Abraham, 6-1 Sr. MB, Detroit Country Day

Campbell Flynn, 6-3 Soph. S, Mercy

Nina Horning, 6-5 Sr. OH, Lake Orion

Kennedy Louisell, 6-0 Sr. OH, Forest Hills Northern

Erin Madigan, 6-2 Sr. S, Dakota

Harper Murray, 6-2 Sr. OH, Skyline

Abigail Reck, 6-2 Sr. MB, Northville

Ava Sarafa, 6-0 Sr. S, Marian

Ella Schomer, 6-0 Sr., RS, Marian

Izzy Swiercz, 6-1 Jr. OH, Hudsonville

Sarah Vellucci, 5-11 Sr. OH, Novi

MINNESOTA

Samantha Ball, 5-10 Sr. OH, NOVA Classical

Cameron Berger, 5-11 Sr. S, Eden Prairie

Ava Blascziek, 5-10 Sr. S, Lakeville North

Alexa Dietz, 5-11 Jr. MB, East Ridge

Carly Gilk, 6-2 Soph. RS, Champlin Park

Sydney Jaynes, 6-0 Sr. OH, Northfield

Leah Jones, 6-2 Sr. OH, Marshall

Sydney Schnichels, 6-4 Sr. OH, Willmar

Kate Simington, 6-4 Sr. MB, Minnetonka

Stella Swenson, 6-1 Jr. S, Wayzata

Kate Thibault, 5-4 Sr. libero, Watertown-Mayer

MISSISSIPPI

Allie Hazelwood, 6-0 Sr. S, Madison Central

Laken Laurendine, 6-2 Sr. OH, Jackson Academy

Kaylee Lowther, 5-4 Jr. libero, Jackson Academy

Sunni Sheppard, 5-4 Sr. OH, Brandon

Torrey Tkach, 6-3 Sr. MB, Oxford

MISSOURI

Abby Christian, 5-9 Sr. libero, Liberty North

Carlie Cisneros, 6-1 Jr. OH, Liberty North

MaKya Clayton, 5-6 Sr. libero, Lee’s Summit

Olivia Hasbrook, 5-9 Sr. libero, Eureka

Holly Heldt, 5-10 Sr. OH, Hermann

Shaye Koski, 5-11 Sr. OH, Park Hill

Claire Morissey, 6-0 Jr. OH, St. Joseph’s Academy

Abigail Mullen, 6-2 Soph. RS, Liberty

Ashley Mullen, 5-10 Sr. S, Liberty

Ella Swindle, 6-3 Sr. S, Rock Bridge

Maya Witherspoon, 5-11 Soph. OH, Lafayette

MONTANA

Kourtney Grossman, 6-0 Jr. OH, Billings West

Rylee Kogolshak, 5-9 Sr. S, Billings Senior

Leela Ormsby, 6-3 Soph. MB, Billings Senior

Sydney Pierce, 6-4 Jr. MB, Billings West

Avarey Stuff, 5-6 Sr. libero, Great Falls CMR

Lexi Thornton, 5-10 Sr. MB, Great Falls CMR

NEBRASKA

Stella Adeyemi, 5-10 Sr. OH, Papillion-La Vista South

Alanna Bankston, 6-1 Sr. OH, Millard West

Grace Heaney, 6-2 Sr. OH, Elkhorn North

Karli Heidemann, 6-1 Sr. OH, Diller-Odell

Samantha Laird, 6-0 Sr. OH, Omaha Westside

Malayah Long, 6-0 Jr. S, Lincoln Southwest

Olivia Mauch, 5-6 Jr. libero, Bennington

Lauren Medeck, 6-0 Jr. OH, Papillion – La Vista South

Destiny Ndam-Simpson, 6-1 Sr. OH, Omaha Westside

Mia Tvrdy, 6-0 Jr. MB, Papillion – La Vista

NEVADA

Ashley Duckworth, 6-2 Jr. MB Bishop Gorman

Haley Holt, 5-10 Sr. OH, Bishop Manogue

Abigail Paulson, 5-10 Jr. RS, Coronado

Angelina Sayles, 5-9 Sr. OH, Coronado

Leilia Toailoa, 6-1 Jr. OH, Bishop Gorman

Naomi White, 6-0 Sr. MB, Palo Verde

NEW HAMPSHIRE

Lindsey Healey, 5-11 Jr. OH, Bedford

Sophia Jordan, 5-6 Sr. S, Hollis-Brookline

Lana McCarthy, 6-4 Jr. MB, Bedford

Alyssa Stanton, 5-7 Sr. OH, Nashua North

Tory Vitko, 5-11 Sr. S, Dover

NEW JERSEY

JoAnna Andrews, 5-4 Sr. S, Williamstown

Ashanna Caviness, 5-11 Sr. OH, Bogota

Taylor Miller, 6-2 Jr .OH, Demarest

Cammi Quirk, 5-9 Sr. S, Ridgewood

Brookelyn Talmadge, 6-0 Sr. MB, Immaculate Heart Academy

Dajah Williams, 6-0 Jr. OH, Williamstown

NEW MEXICO

Bella Castro, 5-5 Sr. libero, Centennial

Tess Fuqua, 6-0 Sr. OH, Centennial

Alexis Massey, 6-0 Sr. S, Las Cruces

Ella Sanders, 5-10 Sr. OH, La Cueva

Karyna Werley, 5-9 Soph. S, La Cueva

NEW YORK

Nicole Bell, 5-11 Sr. OH, Penfield

Meghan Clifford, 6-3 Jr. MB, Fairport

Reagan Ennist, 6-2 Soph. OH, Shenendehowa

Morgan Reese, 6-2 Jr. OH, Sayville

Ariana Rodriguez, 5-11 Sr. S/RS, Poly Prep

Julia Stoliker, 5-11 Sr. Oh, Millbrook

Carson Tyler, 5-10 Jr. OH, St. Mary’s of Lancaster

NORTH CAROLINA

Emily Bobbitt, 5-11 Jr. OH/S, Corinth Holders

Laney Choboy, 5-4 Sr. OH/libero, Leesville Road

Julia DePinto, 5-10 Jr. S, Chapel Hill

Kiarrah Horne, 5-11 Jr. OH, Millbrook

Ryan Hunter, 6-2 Soph. RS, Mallard Creek

Laynie Smith, 6-4 Jr. OH/RS, Chapel Hill

Maddie Smith, 6-1 Jr. OH, University Christian

Asia Thigpen, 5-11 Jr. OH, Green Level

NORTH DAKOTA

Raina Chwialkowski, 5-8 Fr. Libero, West Fargo

Emma Dalby, 5-11 Sr. MB, Fargo South

Payton Foster, 5-8 Sr. S, Bismarck

Logan Nissley, 6-0 Sr. OH, Bismarck Century

Kalee Waasdorp, 5-9 Sr. OH, West Fargo Sheyenne

OHIO

Eloise Brandewie, 6-3 Sr. MB, Bishop Hartley

Brooke Bultema, 6-3 Sr. MB, Ursuline

Ally Cordes, 6-0 Sr. OH, Wyoming

Maria Drapp, 5-9 Jr. S, Mercy McAuley

Ella Durham, 6-3 Sr. OH, Dublin Coffman

Lindsey Green, 5-10 Sr. S, Ursuline

Nia Hall, 5-10 Sr. MB, Amherst Steele

Caroline Jurevicius, 6-2 Sr. OH, Notre Dame-Cathedral Latin

Alec Rothe, 6-3 Jr. MB, Dublin Scioto

Karis Willow, 6-4 Sr. OH, Liberty-Benton

Reese Wuebker, 5-10 Jr. OH, Centerville

OKLAHOMA

Landry Braziel, 6-0 Jr. OH, Community Christian

Carley Butler, 6-1 Jr. MB, Owasso

Ally Fees, 6-0 Jr. OH, Mount St. Mary

Emma Henry, 5-8 Sr. S, Norman

Curry Kendall, 6-1 Jr. OH, Bishop Kelley

Katie Kolar, 5-9 Sr. S, Norman North

Brynn Roberts, 5-10 Sr. S, Jenks

Olivia Vance, 5-10 Sr. OH, Broken Arrow

Kat Rowe, 5-7 Soph. S/OH, Edmond Memorial

OREGON

Sophia Gregoire-Salagean, 6-2 Sr. OH, Newberg

Alexis Haury, 5-10 Jr. S, Silverton

Chloe LeLuge, 6-3 Jr. OH, Bend

Olivia Maulding, 6-2 Sr. MB, La Salle Prep

Isabel Patterson, 5-11 Sr. OH, Jesuit

Makenna Wiepert, 5-11 Sr. OH/S, Wilsonville

PENNSYLVANIA

Bailey Corrigan, 6-0 Soph. Oh, Liberty

Ella Deeter, 5-10 Sr. S/OH, North Allegheny

Kaili Doctor, 5-11 Sr. OH, Pine-Richland

Reese Hazelton, 6-2 Jr. OH, Philipsburg-Osceola

Elena Pursell, 6-1 Sr. MB, Parkland

Mia Tuman, 6-0 Sr. S/OH/RS, North Allegheny

RHODE ISLAND

Somadina Amaechina, 6-0 Sr. OH, La Salle

Ava Brock, 5-8 Sr. OH, South Kingstown

Anna Draper, 5-9 Jr. RS North Kingstown

Melis Kocak, 5-11 Sr. OH, East Greenwich

Ella Maack, 6-1 Jr. S North Kingstown

Natalia McNeal, 5-8 Sr. S/OH, South Kingstown

Taylor Stevenin, 5-2 Sr. libero, Coventry

SOUTH CAROLINA

Lauren Dow, 6-1 Jr. S, Pickens

Sierra Dudley, 6-1 Sr. S, Dorman



Maggie Elliott, 6-1 Jr. OH, Beckham

Kennedy Martin, 6-7 Sr. OH, Nation Ford

Emily Normand, 5-10 Sr. OH, St. Joseph’s Catholic

Carly O’Brien, 5-10 Jr. OH, Dorman

Ava Reeves, 5-9 Sr. OH, River Bluff

Jurnee Robinson, 6-0 Sr. OH, Mauldin

Lexi Rogers, 5-10 Sr. OH, Byrnes

Emma Sanders, 6-1 Sr. RS, Wando

Julia Waugh, 6-1 Sr. OH, Clover

SOUTH DAKOTA

Brogan Beck, 6-4 Sr. MB, O’Gorman

Olivia Kieffer, 5-10 Sr. OH, Rapid City Christian

Logan Miller, 5-7 Sr. S, Dakota Valley

Bergen Reilly, 6-1 Sr. OH, O’Gorman

Joslyn Richardson, 5-10 Sr. OH, Sioux Falls Washington

Lizzie Tyler, 5-6 Sr. OH, Mitchell

TENNESSEE

Maggie Allred, 6-1 Jr. MB, Nolensville

Elizabeth Aylward, 6-1 Sr. OH, Harpeth Hall

Kendall Barnes, 6-0 Sr. S, Briarcrest Christian

Katie Barrier, 5-5 Sr. libero, Ensworth

Devyn Dunn, 5-8 Sr. S, Knoxville Catholic

Kyra Hampton, 5-11 Sr. S, Battleground Academy

Lauren Hurst, 6-3 Soph. OH, Cleveland

Ashley Miller, 5-10 Sr. OH, Brentwood

Dylan Sulcer, 5-10 Sr. S, Brentwood

TEXAS

Ayden Ames, 6-4 Jr. OH, Prosper

Henley Anderson, 6-4 Fr. OH, Dripping Springs

Taylor Anderson, 6-0 Sr. S, Cornerstone Christian

Favor Anyanwu, 6-2 Jr. MB, Sachse

Blaire Bayless, 6-2 Sr. OH, Plano West

Suli Davis, 6-1 Soph. OH, Colleyville Heritage

Nayeli Gonzalez, 6-2 Sr. OH, Cornerstone Christian

Megan Hawkins, 5-9 Sr. S, New Braunfels Canyon

Avery Jackson, 5-9 Sr. OH, The Hockaday School

Sydney Jordan, 6-3 Sr. OH, Ridge Point

Harley Kreck, 6-0 Sr. S/OH, Rains

Lolo Lambert, 5-9 Jr. OH, Bishop Lynch

Jaidyn Livings, 6-2 Jr. OH, Prestonwood Christian

Bianna Muoneke, 6-0 Sr. OH, Cypress Ranch

Mackenzie Plante, 6-2 Sr. OH, Dripping Springs

Lainee Pyles, 6-3 Jr. MB, Fossil Ridge

Reese Robins, 6-5 Sr. MB, Timberview

Savannah Skopal, 6-0 Jr. S, Rouse

Cari Spears, 6-3 Soph. OH, Prestonwood Christian

Kyndal Stowers, 5-11 Sr. OH, Denton Guyer



UTAH

Nana Asiata, 5-10 Sr. OH, Herriman

Zoey Burgess, 6-2 Jr. MB, Lone Peak

Silina Damuni, 5-9 Sr. S, Timpview

Jordyn Harvey, 6-1 Sr. OH, Bountiful

Taylor Harvey, 6-2 Soph. MB, Bountiful

Brielle Miller, 5-5 Sr. libero, Mountain View

Lucy Perez, 5-11 Sr. OH, Mountain View

Marly Pratt, 5-8 Jr. OH, Maple Mountain

Kambree Rodriguez, 5-9 Sr. libero, Syracuse

Kaylin Scott, 5-8 Sr. S, Mountain View

Tessa Treanor, 5-9 Sr. OH, Salem Hills



VERMONT

Finnley Jacobson, 6-0 Sr. MB, Rice Memorial

Izzy Nerad, 6-1 Jr. OH, Essex

Gabby Sneddon, 5-9 Jr. OH, Rice Memorial

Anouk Von Bernewitz, 5-6 Sr. S, Rice Memorial

Grace Wells, 5-7 Sr. OH, Champlain Valley Union

VIRGINIA

Sydney Bryant, 5-11 Sr. OH, Flint Hill

Ryla Jones, 6-4 Jr. MB, Flint Hill

Alexis Keeter, 5-10 Jr. OH, Grafton

Brielle Kemavor, 6-5 Sr. MB, Charles J. Colgan

Natalie Nguyen, 5-5 Jr. S, Flint Hill

WASHINGTON

Elizabeth Andrew, 6-5 Soph. MB, Ridgefield

Hailey Brockway, 5-11 Sr. OH, Graham-Kapowsin

Danielle Brown, 6-3 Jr. MB, Puyallup

Isabella Christensen, 6-1 Sr. OH, Lake Stevens

Emily Dean, 5-8 Sr. S, Lakeside School

Kyleene Filimaua, 6-1 Sr. OH, North Creek

Abby Harrell, 5-10 Sr. OH, Ellensburg

WEST VIRGINIA

Emily Dennison, 6-0 Sr. MB, Philip Barbour.

Hannah Howard, 5-8 Sr. OH, Musselman

Ada McCoy, 5-11 Soph. OH, Musselman

Sydney Shamblin, 5-11 Sr. OH, Herbert Hoover

Ashlyn Six, 5-8 Jr. OH, Oak Glen

Meg Williams, 5-11 Sr. MB, Shady Springs

WISCONSIN

Zoe Behrendt, 5-11 Sr. S, Whitefish Bay

Anna Bjork, 6-3 Sr. MB, Oconomowoc

Saige Damrow, 5-9 Sr. OH, Howards Grove

Ella Demetrician, 6-2 Jr. OH, Appleton North

Kyla Dunaway, 6-4 Sr. RS, Kimberly

Grace Grocholski, 5-8 Sr. OH, Kettle Moraine

Madison Quest, 6-3 Soph. OH, Divine Savior Holy Angels

Lilly Wagner, 6-0 Jr. S, Oconomowoc

Lily Wagner, 5-11 Sr. OH, Germantown

Sylvie Zgonc, 6-0 Sr. OH, Sussex Hamilton

WYOMING

Peyton Carruth, 5-9 Sr. OH, Kelly Walsh

Megan Hagar, 5-10 sr. OH, Natrona County

Abby Milby, 5-10 Sr. OH, Kelly Walsh

Joelie Spelts, 6-2 Sr. OH, Thunder Basin

Maddy Stucky, 5-11 Jr. S/RS, Laramie

© 2022 VolleyballMag.com. Do not reproduce without crediting VolleyballMag.com