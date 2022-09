A list of every international player in NCAA Division I volleyball in 2022 follows.

The list, compiled by Dalton Franck shows that UT Rio Grande Valley has the most international players, 12. St. Francis Brooklyn and Hofstra are next with 11 each, and Chicago State has 10.

By country there are 73 players from Türkiye, 60 from Canada, 59 from Puerto Rico and 43 from Italy (see our story about Rachelle Rastelli of St. John’s).

He also calculated players by position. There are 195 outside hitters, 107 middle blocks, 79 setters, 58 DS/liberos, 37 right sides, 28 outsides/right sides. and 13 middles/right sides.

Franck said there are 133 freshmen/redshirt-freshmen, 120 sophomores, 114 juniors, 108 seniors, 44 graduate students and seven so-called super seniors.

His personal picks for an all-international team:

OH — Julia Bergmann, Georgia Tech

OH — Polina Shemanova, Syracuse

RS — Rachele Rastelli, St. John’s

MB — Magda Jehlarova, Washington State

MB — Anna Smrek, Wisconsin

S — Andrea Fuentes, Wake Forest

L — Paula Cerame, Indiana

Franck’s list is organized by school:

Name, School, Hometown, Country, Position, Year

Valeria Alegrias Cambindo, Alabama A&M, Santiago De Cali, Colombia, OH, Gr

Shynelle Woroniuk, Albany, Red Deer, Alberta, Canada, OH, R-Fr

Anna Myhal, Albany, Poltava, Ukraine, OH, Fr

Noa Brach, Albany, Buren, Germany, MB, Sr

Zeynep Ertam, Albany, Istanbul, Türkiye, OPP, Fr

Zofia Szczotkiewicz, Albany, Walcz, Poland, S, So

Brooke Malek, Albany, Edmonton, Alberta, Canada, DS/L, Fr

Zeynep Uzen, American, Istanbul, Türkiye, OH, Sr

Inbal Peleg, American, Haifa, Israel, S, Sr

Asli Celikkol, American, Izmir, Türkiye, OH, Sr

Esma Sipahi, American, Istanbul, Türkiye, S, So

Sofia Maldonado Diaz, Arizona, Guadalajara, Mexico, OH, Jr

Puk Stubbe, Arizona, Gouda, Netherlands, OPP, So

Dilara Gedikoglu, Arizona, Alanya, Türkiye, OH, Sr

Marta Levinska, Arizona State, Riga, Latvia, OH, Jr

Iman Isanovic, Arizona State, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, OH, Sr

Jinna Zeng, Arizona State, Surrey, BC, Canada, DS/L, Jr

Roberta Rabelo, Arizona State, Porto Alegre, Brazil, OH, Jr

Ilayda Dincer, Arkansas State, Ankara, Türkiye, OH, So

Fernanda Spengler, Arkansas-Pine Bluff, Santa Cruz, Bolivia, MB, Jr

Kori Diego, Arkansas-Pine Bluff, Belmopan, Belize, MB, Sr

Stavroula Papazoglou, Arkansas-Pine Bluff, Thessaloniki, Greece, OH, Sr

Nikole Akamine, Arkansas-Pine Bluff, Santa Cruz, Bolivia, S, Jr

Beaudine Verweij, Arkansas-Pine Bluff, Weert, Netherlands, MB/OPP, Jr

Janleen De Jesus, Bethune-Cookman, Patillas, Puerto Rico, S/OPP, R-Jr

Alisha Callender, Bethune-Cookman, Dorado, Puerto Rico, S/OPP, So

Adriana Marrero, Bethune-Cookman, Corozal, Puerto Rico, DS/L, Fr

Giulia Bonifacio, Binghamton, Alba, Italy, OH/OPP, Fr

Larisa Lehtoranta, Binghamton, Villahde, Finland, MB, Fr

Tsvetelina Ilieva, Binghamton, Sofia, Bulgaria, OH, Jr

Silvia Ianeselli, Boston College, Trento, Italy, OH, Sr

Jenna Pollock, Boston College, St. Catharines, Ontario, Canada, MB/OPP, So

Yelianiz Torres, Bowling Green, Vega Baja, Puerto Rico, DS/L, Sr

Isabelle Laube, Bowling Green, Burlington, Ontario, Canada, DS/L, Fr

Petra Indrova, Bowling Green, Jehlava, Czech Republic, OH, Sr

Jessica Andrews, Bowling Green, Guelph, Ontario, Canada, MB, Fr

Hanna Laube, Bowling Green, Burlington, Ontario, Canada, S, Sr

Lauryn Hovey, Bowling Green, Waterloo, Ontario, Canada, OH, Fr

Maike Bertens Deckart, Bradley, Santiago, Chile, Chile, OH, Jr

Doga Topcicek, Bradley, Istanbul, Türkiye, OH, Jr

Silan Demirkol, Bradley, Istanbul, Türkiye, OH, So

Mariia Sidorova, Brown, Abakan, Russia, OH, Fr

Carolina Camacho, Bryant, Guaynabo, Puerto Rico, S, So

Ana Fuertes, Bryant, Guaynabo, Puerto Rico, OPP, Fr

Melis Isik, Bryant, Izmir, Türkiye, S, Fr

Sandra Korusiewicz, Bucknell, Wejherowo, Poland, OPP, Sr

Katrin Trebichavska, Buffalo, Nove Mesto Nad Vahom, Slovakia, OH, So

Annalea Maeder, Cal, Basel, Switzerland, S, So

Scherine Dahoue, Cal Baptist, Bedarieux, France, OH, Sr

Laura Walewska, Cal Baptist, Gdansk, Poland, MB, So

Michalina Rola, Cal Baptist, Jastkow, Poland, OH, Jr

Magdalena Juric, Cal State Northridge, Zadar, Croatia, OPP, RS-So

Weronika Poczynek, Central Connecticut State, Gizycko, Poland, OH, Fr

Stela Velinova, Central Connecticut State, Sofia, Bulgaria, MB, Sr

Natalia Rejment, Central Michigan, Rzeszow, Poland, OH, Fr

Angelika Rusin, Charleston Southern, Opole, Poland, DS/L, Jr

Ilaria Durante, Charleston Southern, Minturno, Italy, S, Fr

Giada Pais-Marden, Charleston Southern, Cartigliano, Italy, OH/OPP, Sr

Camilla Ferrari, Charlotte, Reggio Emilia, Italy, OH, Fr

Lara Kretschmer, Charlotte, Berlin, Germany, MB, Jr

Marcelle Baez-Carlo, Chattanooga, Guaynabo, Puerto Rico, MB, So

Yanlis Feliz, Chicago State, Pedernales, Dominican Republic, OH, RS-Jr

Berenice Almeyda, Chicago State, Buenos Aires, Argentina, OPP, RS-So

Mesalina Severino, Chicago State, San Pedro, Dominican Republic, MB, RS-Jr

Laura Ilizastigui, Chicago State, Bogota, Colombia, OH, Sr

Maria Lopez Torres Tapia, Chicago State, Lima, Peru, Peru, MB, Sr

Ezgi Dokuzlar, Chicago State, Ankara, Türkiye, OPP, Sr

Yunju Lee, Chicago State, Hwaseong, South Korea, South Korea, S, RS-So

Nihal Kocakara, Chicago State, Istanbul, Türkiye, OH, Fr

Andrea Calderon, Chicago State, Lima, Peru, Peru, DS/L, RS-So

Julieta Sandez, Chicago State, Ensenada, Argentina, MB, Fr

Agata Lesiak, Coastal Carolina, Warsaw, Poland, OPP, So

Rebeka Fucka, Coastal Carolina, Bologna, Italy, MB, RS-Jr

Ella Saada, Coastal Carolina, Kfar Masaryk, Israel, OH, Sup Sr

Valentina Varani, Coastal Carolina, Rome, Italy, MB, RS-Fr

Paulina Perez Rosas, Coastal Carolina, Guanica, Puerto Rico, OH, Sup Sr

Brigitta Petrenko, Coastal Carolina, Eger, Hungary, S, Sr

Alicia Salgado, Coastal Carolina, Rimini, Italy, OH, Fr

Jasmine Rivest, Coastal Carolina, Montreal, Quebec, Canada, OH, RS-Jr

Maria Milisa, Columbia, Zagreb, Croatia, MB, Jr

Anna Gioranidi, Columbia, Thessaloniki, Greece, OH, So

Geraldyn Palacios, Coppin State, Medellin, Colombia, MB/OPP, Jr

Andrea Tsvetanova, Coppin State, Sofia, Bulgaria, S, Sr

Ashley Roman, Coppin State, Isabela, Puerto Rico, DS/L, Sr

Laila Ibrahim, Coppin State, Calgary, Alberta, Canada, MB/OPP, Fr

Yaniris Miller Green, Coppin State, Santo Domingo, Dominican Republic, OH/OPP, Gr

Doga Ozalp, Cornell, Istanbul, Türkiye, S, Fr

Laura De Pra, CSU Bakersfield, Sao Paulo, Brazil, S, Sr

Ella Erteltova, CSU Bakersfield, Zilina, Slovakia, S, So

Caroline Benke, CSU Bakersfield, Parana, Brazil, DS/L, Sr

Hana Makonova, CSU Bakersfield, Sokolov, Czech Republic, MB, RS-JR

Emma Erteltova, CSU Bakersfield, Zilina, Slovakia, MB/OPP, Sr

Kauany Gutz, Dartmouth, Sao Paulo, Brazil, OH, Fr

Ezgi Basaranlar, Delaware, Istanbul, Türkiye, S, Sr

Jasmal Cruz, Delaware State, Trujillo Alto, Puerto Rico, DS/L, Sr

Yomaris Rodriguez, Delaware State, Ciales, Puerto Rico, DS/L, Fr

Maria Verrier, Delaware State, Caguaas, Puerto Rico, OH, Fr

Danielle Allen, Delaware State, Burlington, Ontario, Canada, OH/OPP, Sr

Valeria Otero, Delaware State, Manati, Puerto Rico, OH, Jr

Naz Tuncay, Delaware State, Istanbul, Türkiye, S, Fr

Alondra Maldonado, Delaware State, Patillas, Puerto Rico, MB, Jr

Malgorzata Andersohn, Delaware State, Bydgoszcz, Poland, S, Sr

Julia Kneba, Delaware State, Koscierzyna, Poland, OPP, Fr

Jada Hamer, Denver, Lethbridge, Alberta, Canada, OPP, So

Merle Weidt, Denver, Offenburg, Germany, MB, Gr

Phoenix Lee, DePaul, Oakville, Ontario, Canada, S, Jr

Mariana Rodrigues, Drake, Santana De Parnaiba, Brazil, OH, Gr

Zeynep Gur, Drake, Istanbul, Türkiye, OH, So

Georgia Stavrinides, Duke, Nicosia, Cyprus, MB, Jr

Tia Shum, East Carolina, London, Ontario, Canada, DS/L, So

Christina Martinez Mundo, Eastern Illinois, San Juan, Puerto Rico, DS/L, Jr

Catalina Rochaix, Eastern Illinois, Cordoba, Argentina, S, Fr

Giovana Larregui Lopez, Eastern Illinois, Carolina, Puerto Rico, OH, Jr

Elisavet Papgeorgiou, Eastern Illinois, Ilioupoli, Greece, OH/OPP, Jr

Maddy Campbell, Eastern Kentucky, Dunedin, New Zealand, MB, Sr

Renata Lopez Morales, Eastern Washington, Guadalajara, Mexico, OH/MB, Sr

Presly Austin, Elon, Edmonton, Alberta, Canada, S/OPP, So

Melanie Feliciano, Evansville, Ponce, Puerto Rico, OH, Sr

Laura Ruiz, Evansville, Cayey, Puerto Rico, DS/L, Sr

Giulia Cardona, Evansville, Rosario, Argentina, OPP, So

Alondra Vazquez, Evansville, Toa Alta, Puerto Rico, OH, Sup Sr

Ella Gardiner, Fairfield, Christchurch, New Zealand, MB, Jr

Nya Jones, Fairfield, Oakville, Ontario, Canada, MB, Sr

Sofia Rampazzo, Fairleigh Dickinson, Padova, Italy, OH, Jr

Vittoria Bertoli, Fairleigh Dickinson, Torino, Italy, MB, Fr

Giorgia Vaschetti, Fairleigh Dickinson, Carmagnola, Italy, OH, Fr

Tatijana Fucka, Fairleigh Dickinson, Bologna, Italy, MB, Gr

Sofia Victoria, Florida, Gurabo, Puerto Rico, OH, Jr

Marina Markova, Florida, St. Petersburg, Russia, OH, Sr

Mariana Donado Yepes, Florida A&M, Colombia, S, Sr

Irem Ucar, Florida A&M, Izmir, Türkiye, S, RS-Sr

Aybuke Kocabiyik, Florida A&M, Istanbul, Türkiye, MB, Gr

Klara Zarnovicka, Florida Atlantic, Ostrava, Czech Republic, OH/OPP, So

Vanda Zimova, Florida Atlantic, Snina, Slovakia, MB, Gr

Nikola Bartecka, Florida Atlantic, Prague, Czech Republic, MB, Jr

Athina Dimitriadis, Florida International, Thessaloniki, Greece, MB, Sr

Beste Ayhan, Florida International, Istanbul, Türkiye, MB, Jr

Jade Sadeiko, Florida International, Sarevere, Estonia, OH, Sr

Yasso Amin, Florida International, Cairo, Egypt, OPP, Sr

Camila De La Rosa, Florida International, Santo Domingo, Dominican Republic, S, Sr

Andjelija Draskovic, Florida State, Vrnjacka Banja, Serbia, S, Sr

Alejandra Perez, Florida State, Ponce, Puerto Rico, DS/L, Gr

Maja Malczewska, Fresno State, Gdansk, Poland, OH, So

Dilara Elmacioglu, George Washington, Gaziantep, Türkiye, S, Fr

Markella Lanara, George Washington, Athens, Greece, MB, Jr

Julianna Truscott, Georgia State, Calgary, Alberta, Canada, OPP, Sr

Bianca Bertolino, Georgia Tech, San Guillermo-Santa Fe, Argentina, OH, So

Tali Marmen, Georgia Tech, Ariel, Israel, OH, Gr

Paola Pimentel, Georgia Tech, Rio de Janiero, Brazil, DS/L, Sr

Tamara Otene, Georgia Tech, Auckland, New Zealand, OH, Jr

Julia Bergmann, Georgia Tech, Munich, Germany, Brazil, OH, Sr

Viktoriya Ivanova, Gonzaga, Sofia, Bulgaria, DS/L, Sr

Bruna Torres, Grambling State, Sao Paulo, Brazil, DS/L, R-Jr

Simona Georgieva, Grambling State, Sofia, Bulgaria, S, R-So

Nunez Sierra, Grambling State, Santo Domingo, Dominican Republic, MB/OPP, R-Sr

Vallecas Rodriguez, Grambling State, Galicia, Spain, OH, R-Jr

Giorgia Turri, Grand Canyon, Padua, Italy, OH, Jr

Isis Rabello, Green Bay, Rio de Janiero, Brazil, DS/L, Jr

Zoi Sherolli, Green Bay, Athens, Greece, OH, Jr

Alexendra Zakutney, Green Bay, Ottawa, Ontario, Canada, OH, R-Jr

Kristine Teivane, Hampton, Daugavpilis, Latvia, OH, Jr

Ana Baruh Krstic, Hampton, ???, Serbia, OH, Sr

Julieta Campana, Hampton, Bahia Blanca, Argentina, S, Sr

Simge Korkmaz, Hampton, Ankara, Türkiye, OH, Fr

Nadja Bulatovic, Hampton, Herceg-Novi, Montegro, S, Fr

Fabienne Rutten, Hartford, Bovenkarspel, Netherlands, DS/L, Fr

Sara Gasparotto, Hartford, Mansue, Italy, MB, Sr

Greta De Gasper, Hartford, Colle Umberto, Italy, OH, Sr

Jaimie Rao, Harvard, Toronto, Canada, OPP, Sr

Tiffany Westerberg, Hawaii, Maple Ridge, British Columbia, Canada, OH/OPP, Jr

Anna Kiraly, Hawaii, Kistarcsa, Hungary, MB, So

Annika De Goede, Hawaii, Nijmegen, Netherlands, OPP, So

Amelia Kowalska, High Point, Warsaw, Poland, OH/OPP, Fr

Anna Wilson, High Point, Burlington, Ontario, Canada, MB, Fr

Clara Bal, Hofstra, Riom, France, OH, Fr

Emily Nunes, Hofstra, Brasilia, Brazil, MB, Fr

Mairi Hadjipetrou, Hofstra, Nicosia, Cyprus, S, Fr

Chaira Cucco, Hofstra, Buscate, Italy, DS/L, So

Florencia Wolkowyski, Hofstra, Calahonda-Mijas, Spain, OH, So

Yagmur Cinel, Hofstra, Karsiyaka, Türkiye, OH, Jr

Sarianna Angelero, Hofstra, San Juan, Puerto Rico, DS/L, Sr

Beatriz Alves, Hofstra, Sao Jose dos Campos, Brazil, S, So

Kennedy Stevens, Hofstra, Mississauga, Ontario, Canada, MB, Fr

Izadora Stedile, Hofstra, Curitiba, Parana, Brazil, OH, Fr

Hailey Holland, Hofstra, Burlington, Ontario, Canada, OH/OPP, Fr

Duru Yagmur Vardan, Idaho, Istanbul, Türkiye, DS/L, Fr

Ece Ozdemir, Idaho State, Türkiye, OH, Fr

Nora Janka, Illinois State, Innsbruck, Austria, S, Jr

Cleo Lorenzo, UIC, Belo Horizonte, Brazil, OH, Fr

Francesca Venturini, UIC, Bergamo, Italy, S, Fr

Martina Delucchi, UIC, La Plata, Argentina, OH, Jr

Paolo Santiago, UIC, San Juan, Puerto Rico, OH, Gr

Sohila Wafeek, UIC, Cairo, Egypt, Egypt, S, Jr

Ayat Amin, UIC, Cairo, Egypt, Egypt, OH/OPP, Fr

Liza Garrido, UIC, Cordoba, Argentina, MB, R-So

Jillian Santos, UIC, Manila Philippines, Philippines, OH, Fr

Salma Abdelhady, UIC, Cairo, Egypt, Egypt, OPP, So

Mariela Nieto, Incarnate Word, Toa Alta, Puerto Rico, DS/L, Jr

Ewa Kostera, Incarnate Word, Bielsko-Biala, Poland, S, So

Candela Alonso-Corcelles, Indiana, Madrid, Spain, OH, Fr

Mady Saris, Indiana, Burlington, Ontario, Canada, OH, So

Melisa Ilter, Indiana, Bursa, Türkiye, OPP, Fr

Haley Armstrong, Indiana, Milton, Ontario, Canada, DS/L, Sr

Paula Cerame, Indiana, San Juan, Puerto Rico, DS/L, Sr

Elena Bianchi, Iona, Rome, Italy, OH/OPP, Jr

Greta Stjade, Iona, Riga, Latvia, OH, Jr

Fleur Wiersma, Iona, Bolsward, Netherlands, MB, Sr

Edina Schmidt, Iowa, Berlin, Germany, OH, Sr

Paula Krzeslak, Iowa State, Tomaszow Mazowiecki, Poland, DS/L, R-Fr

Damassy Thompson, Jackson State, Rio Grande, Puerto Rico, S, Sr

Julia De Sa, Jacksonville, Rio de Janiero, Brazil, OH, Sr

Kariana Ayala-Drew, Jacksonville, Bayamon, Puerto Rico, DS/L, Sr

Lena Kindermann, Jacksonville State, Neuenkirchen, Germany, OH, Sup Sr

Ayah Elnady, Kansas, Cairo, Egypt, Egypt, OH, R-Fr

Dalia Wilson, Kansas State, Manisa, Türkiye, OH/OPP, Fr

Elena Baka, Kansas State, Thessaloniki, Greece, OH, Sr

Manu Johnsen, Kennesaw State, Copenhagen, Denmark, OH, Fr

Fabiana Mucciola, Kent State, Reggio Calabria, Italy, DS/L, So

Wiktoria Warpechowska, Lamar, Warsaw, Poland, MB, Jr

Livia Kimura, Little Rock, Sao Paulo, Brazil, DS/L, Sr

Nedima Kamberovic, Little Rock, Zivince, Bosnia & Herzegovina, OH/OPP, Gr

Sophia Garrido, Little Rock, San Juan, Puerto Rico, OH/OPP, Fr

Laure Jansen, Little Rock, Valburg, Netherlands, OH, So

Mihaly Carmona, Little Rock, San Juan, Puerto Rico, OH, Fr

Isabelle Reffel, LMU, Valentuna, Sweden, OH, So

Karolina Nova, Long Island, Pribham, Czech Republic, OH, Sr

Barbora Hoskova, Long Island, Prague, Czech Republic, OH/OPP, Sr

Celine Mukura, Long Island, Kicukiro, Rwanda, OH, So

Sophie Young, Long Island, Nelson, New Zealand, S, So

Reka Kotorman, Louisiana, Budapest, Hungary, S, Jr

Andrea Spasojevic, Louisiana Tech, Krusevac, Serbia, OH, R-Jr

Carla Esquer, Louisiana Tech, Hermosillo, Sonora, Mexico, OH, Fr

Daria De Carvalho Peixe, Louisiana-Monroe, Beausoleil, France, MB, Gr

Mariana Volponi e Giordan, Louisiana-Monroe, Curitiba, Parana, Brazil, S, R-Sr

Aiko Jones, Louisville, Kingston, Jamaica, OPP, R-Sr

Raquel Lazaro, Louisville, Malaga, Spain, S, Gr

Maya Dudockin, Loyola-MD, Kibbutz Kefar Masaryuk, Israel, MB, So

Camila Gomez, Manhattan College, Santiago, Chile, Chile, OH, Gr

Sasha Van Der Merwe, Marist, Guelph, Ontario, Canada, OH, Jr

Yadhira Anchante, Marquette, Lima, Peru, Peru, S, So

Anastasija Svetnik, Marquette, Minsk, Belarus, MB, Jr

Beatrice Ciccarelli, Marshall, Bologna, Italy, MB, Fr

Flora Sebestyen, Marshall, Hungary, OH, Fr

Valeria Matias, Maryland Eastern Shore, Ponce, Puerto Rico, DS/L, Fr

Isil Yilmaz, Maryland Eastern Shore, Ankara, Türkiye, DS/L, So

Romina Vacca, Maryland Eastern Shore, Buenos Aires, Argentina, S, Jr

Sydney Morris, Maryland Eastern Shore, Oshawa, Ontario, Canada, OPP, Sr

Nejra Hanic, McNeese State, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, OH, Jr

Sanni Rantanen, McNeese State, Tampere, Finland, MB, Fr

Emma Jose, Mercer, Oakville, Ontario, Canada, S, So

Kiera McCarles, Mercer, Carlisle, Ontario, Canada, S/DS, Fr

Jaida Howell, Mercer, Whitby, Ontario, Canada, MB, Sr

Yaidaliz Rosado, Miami-FL, Morovis, Puerto Rico, DS/L, So

Flormarie Heredia Colon, Miami-FL, Santo Domingo, Dominican Republic, OH, Fr

Peyman Yardimci, Miami-FL, Istanbul, Türkiye, OH, So

Semrit Nijjar, Miami-FL, Vancouver, BC, Canada, OH, Fr

Jenni Liu, Michigan, Berlin, Germany, S, Sr

Selin Aslayan, Michigan State, Kadikoy, Türkiye, OH, Fr

Nil Okur, Michigan State, Rize, Türkiye, MB, Fr

Chen Abramovich, Middle Tennessee, Kfar Saba, Israel, DS/L, Gr

Melisa Tore, Middle Tennessee, Istanbul, Türkiye, MB, R-So

Melisa Nur Temiz, Middle Tennessee, Istanbul, Türkiye, OH, R-So

Chloe Ng, Minnesota, Vancouver, BC, Canada, S, Fr

Leandra Mangual-Duran, Missouri, Rio Grande, Puerto Rico, OH, Sr

Iva Halacheva, Missouri State, Plovdiv, Bulgaria, OH, Sr

Manuela Ibarguen, Missouri State, Carmen de Viboral, Colombia, OH, Sr

Carly Anderson, Montana, Mississauga, Ontario, Canada, S, Jr

Olivia Boulding, Montana, Victoria, BC, Canada, OH, Fr

Gabriela Hiciano, Morgan State, Carolina, Puerto Rico, OH, Jr

Gabriela Felix-Baeza, Murray State, Guadalajara, Mexico, DS/L, Fr

Federica Nuccio, Murray State, Frossasco, Italy, OH, Fr

Elisa Dozio, Murray State, Triuggio, Italy, MB, Gr

Haidi Miliou, Murray State, Athens, Greece, MB, Fr

Vanja Bukilic, NC State, Belgrade, Serbia, OPP, Gr

Martyna Leoniak, NC State, Warsaw, Poland, OH, So

Avital Jaloba, New Mexico, Ariel, Israel, MB, Gr

Uxue Guereca, New Mexico, Guadalajara, Mexico, OH, R-Jr

Lea Zurlinden, New Mexico, Wunnewil, Switzerland, MB, Fr

Rita Zecchin, New Orleans, Padova, Italy, OH, Jr

Maite Solabarrieta, New Orleans, Santiago, Chile, Chile, S, So

Kinga Wronska, Niagara, Granica, Poland, OH, Fr

Doga Emil, NJIT, Istanbul, Türkiye, DS/L, Fr

Ines Varela, NJIT, Lisbon, Portugal, MB, So

Paola Matos, Norfolk State, Fajardo, Puerto Rico, OPP, Jr

Shonte Seale, Norfolk State, Bridgetown, Barbados, OH, Sr

Paola Maradei, Norfolk State, Sao Paulo, Brazil, MB, Gr

Carla Hernandez, Norfolk State, Hatillo, Puerto Rico, OH, Gr

Elif Ozsoy, North Alabama, Ankara, Türkiye, S, So

Parker Austin, North Carolina, Edmonton, Alberta, Canada, OH, Sr

Liselotte Spoormakers, NC A&T, De Mortel, Netherlands, OPP, Gr

Chiara Napoli, NC A&T, Saint-Raphael, France, S, Fr

Nadia Montalban-El Hiriche, NC A&T, Granada, Spain, DS/L, Gr

Azra Osmanovic, NC Central, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, S, So

Neira Joldic, NC Central, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, DS/L, Fr

Isa Dostal, NC Central, Ljubljana, Slovenia, Slovenia, MB/OPP, Sup Sr

Lejla Viteskic, NC Central, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, MB, R-So

Erika Lindqvist, North Dakota, Angelholm, Sweden, MB, Gr

Eke Denessen, North Dakota State, Venlo, Netherlands, S, So

Defne Arliel, Northeastern, Istanbul, Türkiye, OH, Jr

Rafaella Lepenioti, Northeastern, Athens, Greece, OH, So

Mimi Dunda, Northern Colorado, Grimsby, Ontario, Canada, MB, Sr

Nazli Guvener, Northern Illinois, Ankara, Türkiye, OH, Fr

Bella Tehrani, Notre Dame, Hamilton, Ontario, Canada, MB, Fr

Anna Kharchynska, Ohio, Kyiv, Ukraine, OPP, Fr

Kristy Frank, Ohio, Kyiv, Ukraine, OH, Gr

Savannah Davison, Oklahoma, Toronto, Canada, OH, Gr

Valentina Culaciati, Old Dominion, Bahia Blanca, Argentina, MB, R-So

Tessa Mati, Old Dominion, Grosseto, Italy, OH, Jr

Camilla Tamburini, Old Dominion, Castel Maggiore, Italy, OH, R-So

Inna Balyko, Oregon State, Moscow, Russia, S, Sr

Liepa Lavickyte, Oregon State, Sandnes, Norway, MB, Fr

Nursena Ballioglu, Oregon State, Gaziantep, Türkiye, OH, Fr

DiLara Unal, Oregon State, Ankara, Türkiye, MB, So

Kateryna Tkachenko, Oregon State, Lubny, Ukraine, OH, So

Iris Coba, Oregon State, Lodi, Italy, DS/L, So

Darina Kumanova, Pacific, Sofia, Bulgaria, OH, Jr

Biamba Kabengele, Pacific, Burlington, Ontario, Canada, OH, Sr

Anastasiya Kudryashova, Penn State, Novosibirsk, Russia, OH/OPP, R-Sr

Valeria Vazquez Gomez, Pittsburgh, Manati, Puerto Rico, OH, R-Jr

Elin Larsson, Portland, Falkoping, Sweden, OH, Fr

Griselda Memia, Portland, Tirana, Albania, Albania, MB, So

Lucia Busso, Portland, Pino Torinese, Italy, OH, Fr

Una Rajkovic, Portland, Belgrade, Serbia, MB, Fr

Elyse Hutchinson, Presbyterian, Cambridge, Ontario, Canada, MB, Fr

Nicole Dankinova, Princeton, Sofia, Bulgaria, OH/OPP, So

Elena Leontaridou, Providence, Thessaloniki, Greece, MB, Sr

Panna Ratkai, Purdue Fort Wayne, Godollo, Hungary, OH, Fr

Yagmur Gunes, Quinnipiac, Bursa, Türkiye, OH, Fr

Milena Martinon, Quinnipiac, Sao Caetano, Brazil, MB, Fr

Giorgia Donghi, Quinnipiac, Verdello, Italy, OPP, Fr

Ginevra Giovagnoni, Quinnipiac, Montale Rangone, Italy, OH, Fr

Damla Gunes, Quinnipiac, Bursa, Türkiye, S, Fr

Fiona Baker, Radford, Porta Westfalica, Germany, S, Jr

Megan Vernon, Rutgers, Mississauga, Ontario, Canada, MB, Gr

Kristina Grkovic, Rutgers, Belgrade, Serbia, MB, Jr

Yagmur Yavuz, Rutgers, Ankara, Türkiye, OH, Fr

Alissa Kinkela, Rutgers, Melbourne, Australia, Australia, OH, R-Fr

Karlee Soderberg, Sacramento State, Saskatoon, Saskatchewan, Canada, OPP, Jr

Dimitra Tziarli, Saint Louis, Thessaloniki, Greece, MB, Gr

Irmak Gokcen, Saint Louis, Bursa, Türkiye, OH, Fr

Isadora Tercariol, San Diego, Sao Paulo, Brazil, S, R-Jr

Sara Mukaj, San Diego State, Modena, Italy, MB, So

Aylen Ayub, San Francisco, Rosario, Argentina, S, So

Anna Petrova, San Francisco, Moscow, Russia, OH, Gr

Maria Petkova, San Francisco, Dobrich, Bulgaria, OH, So

Letizia Aquilino, San Francisco, Milan, Italy, DS/L, So

Orsula Staka, San Francisco, Dubrovnik, Croatia, MB, Sr

Claire Crijns, San Francisco, Maastricht, Netherlands, OPP, Gr

Isadora Nicolai, San Francisco, Belo Horizonte, Brazil, OPP, Gr

Kellen Martins, San Francisco, Brasilia, Brazil, OPP, Jr

Lana Kutakhina, San Francisco, Holon, Israel, OH, So

Letizia Cammillucci, San Jose State, Padova, Italy, OH, Jr

Alessia Buffagni, San Jose State, Castelnuovo Rangone, Italy, DS/L, So

Kat Georgiadis, Santa Clara, Scarborough, Ontario, Canada, DS/L, Jr

Oren Abutbul, Santa Clara, Zichron Yaakov, Israel, OH, So

Anna Stucchi, Santa Clara, Roncello, Italy, MB, So

Elif Teksoy, Seattle, Istanbul, Türkiye, S, Fr

Ezgi Ozkan, Seattle, Istanbul, Türkiye, S, Sr

Merima Smajlovic, Seattle, Istanbul, Türkiye, OH, Fr

Yasemin Elmas, Seattle, Istanbul, Türkiye, MB, Fr

Selin Isik, Seattle, Izmir, Türkiye, OH/OPP, So

Cagla Bengi, Seton Hall, Bursa, Türkiye, S, Jr

Bianca Bucciarelli, Seton Hall, Carate Brianza, Italy, OH, Jr

Asli Subasili, Seton Hall, Tekirdag, Türkiye, MB, Fr

Zofia Serafinowska, Siena, Wielkopolska, Poland, MB, Fr

Sara Wagner, Siena, Bielsko-Biala, Poland, OH, So

Olga Sawinska, Siena, Warsaw, Poland, OPP, So

Anny Montano, Siena, Cali, Colombia, OH, R-So

Ece Emrullah, Siena, Istanbul, Türkiye, MB, So

Marieke van der Mark, SMU, Papendrecht, Netherlands, OPP, Gr

Ezgi Karabulut, South Alabama, Ankara, Türkiye, OH, So

Camilla Covas, South Carolina, San Juan, Puerto Rico, DS/L, Sr

Kiune Fletcher, South Carolina, El Dorado, Trinidad and Tobago, OH, Jr

Gabrielle Panzetta, South Carolina State, Vancouver, Canada, Fr

Alona Clinansmith, South Carolina Upstate, Waterloo, Ontario, Canada, MB, Fr

Nataly Garcia, Southern Illinois, Coamo, Puerto Rico, OH, Sr

Arianna Ugolini, St. Francis-Brooklyn, Bologna, Italy, OH/OPP, Fr

Alasha Colon, St. Francis-Brooklyn, Carolina, Puerto Rico, DS/L, So

Elif Hazar Kayan, St. Francis-Brooklyn, Ankara, Türkiye, OH/OPP, Fr

Penelope Rivera, St. Francis-Brooklyn, Guaynabo, Puerto Rico, OPP, Jr

Selina Koc, St. Francis-Brooklyn, Izmir, Türkiye, S, Fr

Rocio Melendez, St. Francis-Brooklyn, Dorado, Puerto Rico, S/DS, Fr

Cristal Paulino, St. Francis-Brooklyn, San Juan, Puerto Rico, MB, So

Julia Waldinger, St. Francis-Brooklyn, Munich, Germany, OH, Fr

Camelia Melendez, St. Francis-Brooklyn, Caguas, Puerto Rico, OH, So

Iva Vranic, St. Francis-Brooklyn, Belgrade, Serbia, MB, Gr

Iremnur Elmas, St. Francis-Brooklyn, Istanbul, Türkiye, OH, Jr

Eleonora Tosi, St. John’s, Novellara, Italy, MB, Jr

Ludovica Zola, St. John’s, Milan, Italy, MB, Fr

Wiktoria Kowalczyk, St. John’s, Warsaw, Poland, S, So

Magda Stambrowska, St. John’s, Katowice, Poland, MB, Fr

Giorgia Walther, St. John’s, Cannobio, Italy, OH, So

Lucrezia Lodi, St. John’s, San Lazzaro Di Savena, Italy, OH, Fr

Rachele Rastelli, St. John’s, Parma, Italy, OPP, Gr

Mimi Larry, St. John’s, Okinawa, Japan, Japan, DS/L, Sr

Line Andersson, Stanford, Jonkoping, Sweden, OH, Fr

Emily Teehan, Stanford, Toronto, Canada, OH, Gr

Christina Armoni, Stanford, Chalkida, Greece, DS/L, Fr

Ariana Pagan, Stephen F Austin, Isabela, Puerto Rico, OH, Sr

Beatriz Vossen, Stetson, Sao Paulo, Brazil, OH/OPP, So

Elif Yasar, Stetson, Ankara, Türkiye, S, So

Elena Djokovic, Stetson, Belgrade, Serbia, OH, Sr

Yamelis Mojica, Stetson, Bayamon, Puerto Rico, OH, Sr

Melina Maldonado, Tarleton State, Carolina, Puerto Rico, S, Jr

Jaylibeth Garcia-Rosa, Tarleton State, Toa Baja, Puerto Rico, MB/OPP, Jr

Ana Costas, Tarleton State, Gurabo, Puerto Rico, DS/L, Sr

Megan Haynes, Tarleton State, Surrey, BC, Canada, OH, So

Didar Ozcan, Syracuse, Fethiye, Türkiye, MB, Jr

Polina Shemanova, Syracuse, St. Petersburg, Russia, OH, Gr

Viktoriia Lokhmanchuk, Syracuse, Zhaporizhia, Ukraine, OH, Sr

Magdalena Rogalska, Temple, Krakow, Poland, S, So

Patrycja Zielinska, Temple, Franciszkow, Poland, S, So

Jelena Prolic, Temple, Subotica, Serbia, OH, Jr

Leonie Freytag, Temple, Berlin, Germany, OH, So

Paola Laborda, Tennessee, San Juan, Puerto Rico, DS/L, R-Jr

Klaudia Pawlik, Tennessee, Hansk, Poland, MB, R-Fr

Carla Boudal, Tennessee State, Mougins, France, DS/L, Sr

Gina Rivera-Ortiz, Tennessee State, Lajas, Puerto Rico, DS/L, Gr

Johanna Alcantara, Tennessee State, Santo Domingo, Dominican Republic, OH, Sr

Alondrah Santana-Rodriguez, Tennessee State, Toa Baja, Puerto Rico, MB, Jr

Sofia Garcia-Guerrios, Tennessee State, Manati, Puerto Rico, S, Sr

Aleksandra Rojecka, Tennessee State, Warsaw, Poland, MB/OPP, Sr

Melanie Parra, Texas, Culiacan, Mexico, OH, So

Elena Karakasi, Texas A&M, Marousi-Athens, Greece, S, Gr

Nisa Buzlutepe, Texas A&M, Istanbul, Türkiye, S, So

Celeste Vela, Texas A&M-Commerce, Guadalajara, Mexico, S/OPP, Sr

Yasmin Figueiredo, Texas A&M-Commerce, Rio de Janiero, Brazil, MB, Jr

Jade Defraeye, Texas State, Dunkirk, France, MB, Fr

Thalia Cordero Moreno, Texas Southern, Carolina, Puerto Rico, OH, R-Jr

Sara Wasiakowska, Towson, Kleszczewo, Poland, OPP, Jr

Nina Cajic, Towson, Subotica, Serbia, OH, Jr

Fay Bakodimou, Towson, Athens, Greece, OH, Gr

Jas Purakal, Towson, Brampton, Ontario, Canada, DS/L, Fr

Irbe Lazda, Towson, Marupe, Latvia, MB, R-So

Ceren Aki, Tulane, Adana, Türkiye, OH, Fr

Ilayda Demirtas, Tulane, Niksar, Türkiye, OH/OPP, R-Fr

Melissa Kolurbasi, Tulane, Istanbul, Türkiye, OH/OPP, Gr

Agata Beksha, Tulane, Grodno, Belarus, Belarus, MB/OPP, Fr

Aysu Dalogullari, Tulsa, Istanbul, Türkiye, OH, Sr

Marta Pecalli, Tulsa, Trieste, Italy, DS/L, So

Jolana Smidlova, Tulsa, Letovice, Czech Republic, OH, Fr

Alex Kells, UAB, Burlington, Ontario, Canada, OH, R-Sr

Lidya Canturk, UAB, Istanbul, Türkiye, S, Jr

Fernanda Maida, UAB, Cochabamba, Bolivia, OH/OPP, Sr

Shira Lahav, UC Davis, Bat Hefer, Israel, DS/L, Jr

Kely Negron, UC Irvine, Arecibo, Puerto Rico, S, Jr

Sabire Karacaova, UC San Diego, Istanbul, Türkiye, OH, So

Shara Da Silva, UC San Diego, Goiania, Brazil, MB, Jr

Stella Gkiourda, UCF, Moschato, Greece, OH, Jr

Francesca Alupei, UCLA, Bucharest, Romania, MB, So

Caylee Parker, Uconn, Windsor, Ontario, Canada, OH, Sr

Michela De Marzi, UMBC, Milan, Italy, MB, R-So

Serin Maden, UMBC, Ankara, Türkiye, S, Fr

Mia Bilusic, UMBC, Zagreb, Croatia, OH, So

Weronika Wrzesinska, UMBC, Frednowy, Poland, OH, Jr

Mila Ilieva, UMBC, Vidin, Bulgaria, MB, So

Pelin Aksoy, UNC Asheville, Ankara, Türkiye, OH, Fr

Nina Finderle, UNC Asheville, Umag, Croatia, MB/OPP, Sr

Bahar Kurtulus, UNC Asheville, Ankara, Türkiye, OH, Fr

Hannah Knier, UNC Greensboro, Peterborough, Ontario, Canada, MB, Sr

Karolina Zubkova, UNC Greensboro, ???, Czech Republic, OH, Fr

Valeria Calderon, UNC Greensboro, Bayamon, Puerto Rico, DS/L, Jr

Grace Melnick, UNCW, Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canada, MB/OPP, So

Jenna Zimmermann, UNF, Cottbus, Germany, S, Jr

Rocio Moro, UNF, San Juan, Puerto Rico, DS/L, Jr

Janelly Ceopa, UNF, Lima, Peru, Peru, OH, So

Solimar Cestero, UNF, Toa Baja, Puerto Rico, OH, Gr

Thea Sweder, UNLV, Kolbotn, Norway, OH/OPP, Gr

Isabel Martin, UNLV, Mauerstetten, Germany, OH, R-Jr

Emilia Weske, USC, Potsdam, Germany, OPP, Sr

Tizi Puljiz, USF, Resistencia, Argentina, MB, So

Buse Hazan, USF, Istanbul, Türkiye, OH, Fr

Marta Cvitkovic, USF, Rijeka, Croatia, OH, Jr

Selin Kalkan, USF, Ankara, Türkiye, OH, Fr

Maria Clara Andrade, USF, Sao Paulo, Brazil, OH, Fr

Yasmin Shaw, USF, Rio de Janiero, Brazil, MB, Fr

Olivia Sauders, UT Martin, Mississauga, Ontario, Canada, MB, R-Sr

Claudia Lupescu, UTRGV, Bucharest, Romania, OH/OPP, So

Julia Abramo Rocha, UTRGV, Sao Paulo, Brazil, S, So

Ingridy Foltran, UTRGV, Osasco, Brazil, OH, So

Luisa Silva Dos Santos, UTRGV, Belo Horizonte, Brazil, MB, Jr

Sarah Cruz, UTRGV, Olomouc, Czech Republic, OH, Sr

Luanna Emiliano, UTRGV, Belo Horizonte, Brazil, S, So

Revna Cakir, UTRGV, Bursa, Türkiye, MB, R-Fr

Ioanna Charitonidi, UTRGV, Athens, Greece, OH, Jr

Regina Tijerina, UTRGV, Matamoros, Mexico, DS/L, R-Jr

Maria Eduarda Rodrigues, UTRGV, Belo Horizonte, Brazil, OPP, Jr

Ada Bulgur, UTRGV, Istanbul, Türkiye, OH, So

Margherita Giani, UTRGV, Maissana, Türkiye, MB, So

Viktoria Wahlgren, Utah, Burlington, Ontario, Canada, S, Fr

Inka Mehtola, Utah State, Raahe, Finland, MB, Jr

Myrthe Maring, Utah State, Groningen, Netherlands, MB, Gr

Beatriz Rodrigues, Utah State, Lisbon, Portugal, S, So

Pamela Durazo, Utah Tech, Heromsillo, Mexico, MB, So

Hande Yetis, UTEP, Izmir, Türkiye, S, Jr

Ema Uskokovic, UTEP, Belgrade, Serbia, OH, So

Marian Ovalle, UTEP, Ciudad Juarez, Mexico, OPP, Jr

Sara Pustahija, UTEP, Belgrade, Serbia, OH/OPP, Fr

Cansu Gunaydin, UTSA, Istanbul, Türkiye, OH, Jr

Cheyenne Hlady, UTSA, Mississauga, Ontario, Canada, MB, So

Ana Grangioni, VCU, Belo Horizonte, Brazil, OH, Jr

Juul Knapen, VCU, Helmond, Netherlands, OPP, Fr

Sarah Stratton, VCU, Tauranga, New Zealand, MB, R-So

Jovana Vukcevic, VCU, Podgorica, Montenegro, OH/OPP, Gr

Tara Garvey, Villanova, Ancaster, Ontario, Canada, OH, Fr

Anastasia Galanou, Villanova, Eksoni, Greece, OH, Sr

Andrea Fuentes, Wake Forest, San Juan, Puerto Rico, S, Gr

Emoni Bush, Washington, Campbell River, Canada, OH, So

Laura Jansen, Washington State, Doetinchem, Netherlands, OH, Sup Sr

Pia Timmer, Washington State, Emlichheim, Germany, OH, Sr

Argentina Ung, Washington State, Sonora, Mexico, S, Jr

Magda Jehlarova, Washington State, Prerov, Czech Republic, MB, Sr

Weronika Wojdyla, Washington State, Krakow, Poland, OH, R-Jr

Sarah Janourova, Western Carolina, Prague, Czech Republic, S, So

Eden Punch, Western Carolina, Burlington, Ontario, Canada, MB, Jr

Lara Uyar, Wichita State, Izmir, Türkiye, DS/L, So

Anna Smrek, Wisconsin, Welland, Ontario, Canada, MB/OPP, So

Gulce Guctekin, Wisconsin, Istanbul, Türkiye, DS/L, Fr

Julia Orzol, Wisconsin, Olsztyn, Poland, OH, So

Lydeke King, Wyoming, Queensland, Australia, Australia, MB, R-Jr

Kasia Partyka, Wyoming, Strzyzowice, Poland, S, So

Paula Gursching, Youngstown State, Schwalbach Am Taunus, Germany, OH, So

Dayan Malave, Youngstown State, Manati, Puerto Rico, MB, Jr

Aimee Beaupre, Youngstown State, Waterdown, Ontario, Canada, MB, Sr

Amanda Lebioda, Youngstown State, Curitiba, Parana, Brazil, OH, Sup Sr

Isidora Sisic, Youngstown State, Novi Sad, Serbia, OH, Sr