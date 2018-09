The King of the Court Crown Series finishes Sunday at Huntington Beach, Calif., and both the men’s and women’s semifinals have five USA and five international teams.

The American women’s teams are Brittany Howard and Kelly Reeves, April Ross and Alix Klineman, Kelley Larsen and Emily Stockman, Sara Hughes and Summer Ross, and Amanda Dowdy and Irene Pollock.

Dowdy and Pollock finished third in their pool, but were one of the top two third-place finishers granted a semifinal berth.

The American men’s teams are Piotr Marciniak and Eric Zaun, Trevor Crabb and Tri Bourne, Taylor Crabb and Jake Gibb, Jeremy Casebeer and Reid Priddy, and Casey Patterson and Stafford Slick.

The two-day tournament is an FIVB exhibition event produced by the AVP. Pool play began with 12 American teams and eight international teams per gender.

Women’s Semifinal A

Azusa Futami/Akiko Hasegawa (Japan)

Agatha Bednarczuk/Eduarda Duda (Brazil)

Brittany Howard/Kelly Reeves (USA)

April Ross/Alix Klineman (USA)

Joy Stubbe/Marleen Van Iersel (Netherlands)

Women’s Semifinal B

Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes (Canada)

Sanne Keizer/Madelein Meppelink (Netherlands)

Kelley Larsen/Emily Stockman (USA)

Sara Hughes/Summer Ross (USA)

Amanda Dowdy/Irene Pollock (USA)

Patterson and Slick also received a semifinal berth as one of the top two third-place finishers. Sunday’s semifinals are as follows:

Men’s Semifinal A

Pablo Herrera/Adrian Gavira (Spain)

Piotr Marciniak/Eric Zaun (USA)

Nico Beeler/Marco Krattiger (Switzerland)

Trevor Crabb/Tri Bourne (USA)

Aleksandrs Samoilovs/Martins Plavins (Latvia)

Men’s Semifinal B

Saymon Barbosa/Gustavo Carvalhaes (Brazil)

Taylor Crabb/Jake Gibb (USA)

Anders Mol/Christian Sorum (Norway)

Jeremy Casebeer/Reid Priddy (USA)

Casey Patterson/Stafford Slick (USA)

Group Phase Results

Men’s Pool D: Round 3 (12min)

CASEBEER / PRIDDY (USA) – 15

TR. CRABB / BOURNE(USA) – 7

PATTERSON / SLICK (USA) – 5 (Lucky Loser)

Men’s Pool D: Round 2 (16min)

TR. CRABB / BOURNE(USA) – 19

PATTERSON / SLICK (USA) – 12

CASEBEER / PRIDDY (USA) – 7

DROST / SCHALK (USA) – 5 (Eliminated)

Men’s Pool D: Round 1 (20min)

TR. CRABB / BOURNE(USA) – 14

PATTERSON / SLICK (USA) – 13

CASEBEER / PRIDDY (USA) – 8

DROST / SCHALK (USA) – 6

BUDINGER / ROSENTHAL (USA) – 6 (Eliminated)

Men’s Pool C: Round 3 (12min)

BEELER / KRATTIGER (SUI) – 15

MOL / SORUM (NOR) – 12

SAMOILOVS / PLAVINS (LAT) – 8 (Eliminated)

Men’s Pool C: Round 2 (16min)

BEELER / KRATTIGER (SUI) – 17

MOL / SORUM (NOR) – 10

SAMOILOVS / PLAVINS (LAT) – 5

HARLEY / RICARDO (BRA) – 5 (Eliminated)

Men’s Pool C: Round 1 (20min)

SAMOILOVS / PLAVINS (LAT) – 20

BEELER / KRATTIGER (SUI) – 10

HARLEY / RICARDO (BRA) – 9

MOL / SORUM (NOR) – 8

BROUWER / MEEUWSEN (NED) – 7 (Eliminated)

Men’s Pool B: Round 3 (12min)

TA. CRABB / GIBB (USA) – 15

MARCINIAK / ZAUN (USA) – 5

ALLEN / DOHERTY (USA) – 4 (Eliminated)

Men’s Pool B: Round 2 (16min)

TA. CRABB / GIBB (USA) – 23

ALLEN / DOHERTY (USA) – 14

MARCINIAK / ZAUN (USA) – 4

RATLEDGE / RODRIGUEZ (USA) – 1 (Eliminated)

Men’s Pool B: Round 1 (20min)

TA. CRABB / GIBB (USA) – 22

MARCINIAK / ZAUN (USA) – 8

RATLEDGE / RODRIGUEZ (USA) – 7

ALLEN / DOHERTY (USA) – 4

MCKIBBIN / MCKIBBIN (USA) – 4 (Eliminated)

Men’s Pool A: Round 3 (12min)

HERRERA / GAVIRA (ESP) – 14

SAYMON / GUTO (BRA) – 8

PEDLOW / SCHACHTER (CAN) – 4 (Eliminated)

Men’s Pool A: Round 2 (16min)

HERRERA / GAVIRA (ESP) – 14

PEDLOW / SCHACHTER (CAN) – 9

SAYMON / GUTO (BRA) – 6

BURIK / LEE (USA) – 5 (Eliminated)

Men’s Pool A: Round 1 (20min)

HERRERA / GAVIRA (ESP) – 26

PEDLOW / SCHACHTER (CAN) – 13

SAYMON / GUTO (BRA) – 8

BURIK / LEE (USA) – 6

VARENHORST / BOUTER (NED) – 1 (Eliminated)

Women’s Pool D: Round 3 (12min)

HUGHES / S. ROSS (USA) – 15

A. ROSS / KLINEMAN (USA) – 4

DAY / FLINT (USA) – 1 (Eliminated)

Women’s Pool D: Round 2 (16min)

HUGHES / S. ROSS (USA) – 18

A. ROSS / KLINEMAN (USA) – 11

DAY / FLINT (USA) – 6

ALLEN / SCHUH (USA) – 4 (Eliminated)

Women’s Pool D: Round 1 (20min)

A. ROSS / KLINEMAN (USA) – 18

DAY / FLINT (USA) – 11

HUGHES / S. ROSS (USA) – 10

ALLEN / SCHUH (USA) – 5

CLAES / LEDOUX (USA) – 4 (Eliminated)

Women’s Pool C:Round 3 (12min)

HOWARD / REEVES (USA) – 15

LARSEN / STOCKMAN (USA) – 5

COOK / SPIELER (USA) – 2 (Eliminated)

Women’s Pool C: Round 2 (16min)

HOWARD / REEVES (USA) – 17

LARSEN / STOCKMAN (USA) – 9

COOK / SPIELER (USA) – 8

MARTIN / WHEELER (USA) – 5 (Eliminated)

Women’s Pool C:Round 1 (20min)

LARSEN / STOCKMAN (USA) – 13

HOWARD / REEVES (USA) – 9

MARTIN / WHEELER (USA) – 8

COOK / SPIELER (USA) – 6

FENDRICK / HOCHEVAR (USA) – 6 (Eliminated)

Women’s Pool B: Round 3 (12min)

KEIZER / MEPPELINK (NED) – 11

AGATHA / DUDA (BRA) – 9

DOWDY / POLLOCK (USA) – 5 (Lucky Loser)

Women’s Pool B:Round 2 (16min)

DOWDY / POLLOCK (USA) – 0

AGATHA / DUDA (BRA) – 0

KEIZER / MEPPELINK (NED) – 0

BLOEM / SINNEMA (NED) – 0 (Eliminated)

Women’s Pool B: Round 1 (20min)

AGATHA / DUDA (BRA) – 11

DOWDY / POLLOCK (USA) – 8

BLOEM / SINNEMA (NED) – 6

KEIZER / MEPPELINK (NED) – 6

BANSLEY / WILKERSON (CAN) – 6 (Eliminated)

Women’s Pool A: Round 3 (12min)

FUTAMI / HASEGAWA (JPN) – 13

PAVAN / HUMANA-PAREDES (CAN) – 7

STUBBE / VAN IERSEL (NED) – 5 (Lucky Loser)

Women’s Pool A: Round 2 (16min)

PAVAN / HUMANA-PAREDES (CAN) – 16

FUTAMI / HASEGAWA (JPN) – 8

STUBBE / VAN IERSEL (NED) – 7

McCOLLOCH / VAN ZWIETEN (USA) – 4 (Eliminated)

Women’s Pool A: Round 1 (20min)

PAVAN / HUMANA-PAREDES (CAN) – 14

FUTAMI / HASEGAWA (JPN) – 7

STUBBE / VAN IERSEL (NED) – 6

McCOLLOCH / VAN ZWIETEN (USA) – 5

BORGER / KOZUCH (GER) – 3 (Eliminated)