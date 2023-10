Editor’s note: This is John Tawa’s list of the top performers, state-by-state, throughout the country before championship season gets into full swing. Think of it as a Player of the Year Watch List. Today, Alabama through Massachusetts. Thursday, Michigan through Wyoming.



As the playoffs descend on the country and teams work towards being crowned state champions, VolleyballMag.com presents its ION List, the top high school performers in each of the 50 states plus D.C. to this point in the 2023 fall season. It’s like a “watch list,” but with a cuter name. These are players to keep an eye on … ION … get it?

While we’ve been paying attention since first serve in mid-August, the task of identifying the top players began in earnest two weeks ago. More than 200 high school coaches and media sources were consulted and asked: “Who are the best players in your state, based on their play so far in 2023?”

Opinions varied, but eventually a consensus emerged of the players most deserving of recognition. In smaller states or those still trying to find their volleyball footing, the ION List only goes five players deep. In powerhouse states like Ohio, Florida, Texas and California, the ION List exceeds 15 players. If coaches couldn’t choose between two or three on the margin, we included all of them. That’s why some lists, which should be five players, are six. Or eight. The more the merrier.

At the end of the year, VolleyballMag.com will choose a Player of the Year from every state. We’re not saying that the winners will come from the ION List, but it certainly is a good first resource.

Enjoy.

ALABAMA

Alexis Belarmino, 5-11 Sr. S, Spanish Fort

Jadyn Britton, 5-9 Jr. OH, Enterprise

Meg Jarrett, 5-8 Sr. libero, Bob Jones

Elle McBride, 5-10 Jr. OH, Montgomery Academy

Paris McQuirter, 5-10 Jr. OH, McGill-Toolen

Hannah Parant, 6-1 Sr. S, Mountain Brook

Blakeley Robbins, 6-0 Sr. S, Bayside Academy

Reece Varden, 6-0 Sr. MB, Spanish Fort

Kennedy Vaughn, 5-11 Jr. OH, Bob Jones

Addi Vinson, 5-7 Jr. S, Montgomery Academy



ALASKA

Emma Beck, 5-10 Sr. MB, Kenai Central

Allison Devine, 5-10 Jr. OH, Wasilla

Reese Luke, 5-10 Sr. MB, Chugiak

Rylee Pitney, 6-3 Sr. MB, Wasilla

Eleasha Sapon, 5-0 Jr. libero, Dimond



ARIZONA

Alyssa Aguayo, 6-0 Jr. OH, Corona del Sol

Kenna Cogill, 6-4 Jr. MB, Perry (Gilbert, Arizona)

Brooke Harwood, 6-3 Soph. MB, Eastmark

Evan Hendrix, 5-8 Sr. OH, Notre Dame Prep

Tessa Larkin, 6-0 Fr. OH, Xavier College Prep

Izzy Mahaffey, 5-4 Jr. libero, Queen Creek

Kaia Pixler, 6-0 Jr. S, Sunnyslope

Teraya Sigler, 6-2 Jr. OH, Horizon

Avery Stones, 6-2 Jr. OH, Perry

Devyn Wiest, 6-2 Jr. OH, O’Connor





ARKANSAS

Gabriella Dupree, 5-10 Jr. OH, Southside

Regan Harp, 6-1 Sr. OH, Fayetteville

Lauren Lathan, 5-9 Jr. S/RS, Lakeside

Myia McCoy, 5-10 Sr. OH, Greenwood

Tori Otter, 6-2 Jr. MB, Bentonville

Chloe Rodriguez, 5-11 Jr. S, Brookland

CALIFORNIA

Maya Baker, 5-9 Jr. S, Archbishop Mitty

Paige Bennett, 6-0 Sr. OH, Foothill (Pleasanton)

Kendall Brashear, 6-0 Sr. OH, Palos Verdes

Malyssa Cawa, 5-4 Sr. libero, Mater Dei

Isabel Clark, 6-0 Sr., OH, Mater Dei

Alanah Clemente, 6-2 Jr. RS, Alemany

Ximena Cordero, 5-10 Sr. OH, Otay Ranch

Taylor Deckert, 5-8 Jr. libero, Mira Costa

Maya Evens, 5-8 Jr., libero, Cathedral Catholic

Audrey Flanagan, 6-2 Soph. OH, Mira Costa

Charlie Fuerbringer, 5-11 Sr. S, Mira Costa

Jenna Hanes, 6-3 Sr. MB, Cathedral Catholic

Julia Kakkis, 6-0 Sr. S, Mater Dei

Finn Krystkowiak, 6-3 Soph. OH, Torrey Pines

Hailey La Fontaine, 6-0 Sr. OH, Huntington Beach

Lauren Lynch, 5-6 Jr. libero, Sierra Canyon

McKenna McIntosh, 6-1 Fr. OH, St. Mary’s (Stockton)

Manaia Ogbechie, 6-3 Jr. MB, Oaks Christian

Taylor Williams, 6-2 Sr. OH, Saint Francis (Mountain View)

Taylor Yu, 6-0 Sr. OH, Temple City

COLORADO

Anna Blamires, 6-2 Jr. RS, Cheyenne Mountain

Julia Bohlinger, 5-11 Sr. MB, Windsor

Paityn Chapman, 6-2 Sr. OH, Castle View

Emerson Deferme, 5-11 Sr. OH, Grandview

Chloe Elarton, 6-0 Jr. S, Valor Christian

Regan Kadel, 5-10 Sr. S, Legend

Grace Langer, 6-2 Sr. MB, Valor Christian

Delaney Russell, 5-10 Sr. OH, Valor Christian

Erika Sayer, 6-2 Jr. MB, Lewis Palmer

Ella Vogel, 5-8 Sr. libero, Chaparral



CONNECTICUT

Lani Fecho, 5-10 Sr. OH, RHAM

Aubrey Moore, 5-9 Sr. S, Darien

Ellie Moore, 5-9 Sr. OH, Darien

Selina Torstere, 5-11 Sr/ RS/S, Fairfield Ward

Cami Wessels, 5-8 Sr. OH, Southington



DELAWARE

Taylor Holly, 5-3 Sr. libero, Saint Mark’s

Katherine Kuehl, 5-11 Sr. OH, Archmere

Elaina Millaway, 5-9 Jr. OH, Delmarva Christian

Alexis Parkinson, 5-7 Sr. S, Appoquinimink

Molly Pietlock, 5-6 Sr. S/OH, Tower Hill

Anna Richardson, 6-0 Sr. OH, Smyrna



DISTRICT OF COLUMBIA

Jada Aksu, 6-0 Jr. RS, Georgetown Day

Racquel Frazier, 6-0 Jr. OH, St. John’s College HS

Rori Gray, 6-3 Sr. MB, Jackson-Reed

Gigi Wigglesworth, 5-10 Soph. MB, Georgetown Day

Clara Yu, 5-10 Sr. S, Georgetown Day

FLORIDA

Gigi Artiles, 6-2 Soph. MB/ OH, Westminster Christian

Mija Bendziute, 6-3 Jr. OH/RS, Boca Raton

Sam Bowron, 6-0 Sr. OH/S, Lake Brantley

Adrianna Bridges, 6-2 Sr. MB, Westminster Academy

Sarah Brodner, 6-5 Sr. OH, Jupiter

Lydia Chinchar, 6-1 Fr. OH/RS, Carrollwood Day

Maggie Dostic, 6-1 Jr. OH/RS, Plant

Brighton Ferguson, 5-6 Jr. libero, Venice

Charlotte Glass, 6-1 Jr. S, Saint Andrew’s

Riley Greene, 6-1 Jr. MB, Cardinal Mooney

Amaria King, 5-10 Jr. OH, Trinity Christian Academy

Kelly Kinney, 6-2 Jr. OH, King’s Academy

Zoey Matias, 5-7 Jr. libero, Westminster Christian

Isabella Mogridge, 5-10 Jr. S, Steinbrenner

Cate Palmi, 5-7 Soph. OH, Osceola

Taylor Parks, 5-11 Sr. S/RS, Calvary Christian (Clearwater)

Izzy Starck, 6-0 Sr. S/OH, Viera

Fallon Stewart, 6-3 Sr. OH, Winter Park

GEORGIA

Cooper Abney, 5-8 Sr. S, Pope

Grace Agolli, 6-2 Sr. OH, Pace

Hannah Benjamin, 6-2 Sr. OH/RS, Fidelis Christian

Isa Boyd, 5-8 Sr. S, St. Pius X

Ellis Crawford, 6-3 Jr. MB, Pope

Emma Duffield, 6-1 Sr. OH, Lovett

Asia Harvey, 6-0 Jr. OH, Sandy Creek

Sophie-Katherine Harvey, 6-1 Sr. OH, Pope

Sophia Jo, 5-4 Sr. libero, Westminster

Olivia Miller, 6-0 Jr. MB, Oconee County

Kaitlyn Moran, 5-10 Sr. S, Mt. Paran Christian

Gracison Saylors, 6-2 Soph. MB, Calhoun

Ellie Siskin, 5-11 Sr. OH, Pace Academy

Olivia Siskin, 5-10 Soph. S, Pace Academy

Logan Wiley, 6-2 Sr. MB, Alpharetta

HAWAII

Adrianna Arquette, 6-0 Sr. MB, Kamehameha (Kapalama)

Rella Binney, 5-10 Sr. S, Punahou

Natalie Fukumoto, 5-5 Jr. libero, Moanalua

Kamaluhia Garcia, 6-1 Sr. RS, Moanalua

Emma Lilo, 5-9 Sr. S, Kamehameha (Kapalama)

Haumea Marumoto, 6-0 Sr. OH, Punahou

Callie Pieper, 6-0 Jr. OH, Iolani

Erica Roberts, 5-11 Sr. OH, Mililani

Myliana Sylvester, 6-2 Sr. MB, University Lab School

Lulu Uluave, 5-9 Sr. OH, Punahou

IDAHO

Audrey Atwood, 6-1 Sr. OH, Skyline

Alex Bower, 5-10 Sr. S, Skyview

Bellamie Buess, 5-10 Soph. OH, Skyview

Aly Cox, 6-2 Sr. OH, Timberline

Kaylee Kofe, 5-7 Sr. S, Bonneville

Liv Manning, Sr. MB, Eagle

Ashlyn Smith, 6-1 Sr. MB, Highland

Nora Waddoups, 5-9 Jr., Madison

ILLINOIS

Bella Bullington, 6-3 Jr. OH, Marist Catholic

Ava Falduto, 5-8 Sr. OH/libero, IC Catholic Prep

Samantha Falk, 5-4 Sr. libero, Mother McAuley

Addie Horner, 6-3, Jr., OH/S, St. Francis

Calli Kenney, 5-11, Sr., OH/S, Willowbrook

Jenna Meitzler, 6-1, Sr., OH/S, Barrington

Grace Nelson, 6-1 Sr. OH, Oak Park-River Forest

Emersyn Robbins, 6-0, Sr., OH, Fairfield

Abby VanderWal, 6-3, Jr., OH, Timothy Christian

Aniya Warren, 5-8 Jr. libero, Benet

Ellie White, 5-11 Sr. OH, Mother McAuley



INDIANA

Logan Bell, 5-11 Jr. OH, Roncalli

Raegen Durbin, 5-10 Jr. OH, Western Boone

Morgan Gaerte, 6-4 Sr. OH, Angola

Lauren Harden, 6-3 Sr. OH, Hamilton Southeastern

Josie Imes, 5-10 Soph. OH, Zionsville

Sophie Ledbetter, 5-9 Sr. libero, Hamilton Southeastern

Taylor Lewis, 6-1 Sr. OH, Cathedral

Keira Lucas, 5-10 Jr. OH, Northview

Lindsey Mangelson, 6-2 Jr. OH, Hamilton Southeastern

Izzy Masten, 5-7 Soph. OH, Tri-West Hendricks

Lilly Merk 6-0 Sr. MB/OH, Terre Haute South Vigo

Lola Schumacher, 5-4 Sr. OH, Brebeuf Jesuit

Ava Utterback, 5-10 Sr. OH, Plainfield

Charlotte Vinson, 6-2 Jr. OH, Yorktown

Mackenzie Wagner, 5-10 Sr. RS, Providence



IOWA

Bliss Beck, 6-2 Sr. MB, Clear Creek Amana

Bailey Boeve, 6-0 Soph. OH, Hinton (Iowa)

Kenzie Dean, 6-3 Sr. OH, Dowling Catholic

Isabelle Elliott, 6-1 Sr. OH, Sumner-Fredricksburg

Abbey Hayes, 6-2 Jr. OH, North Scott (Eldridge, Iowa)

Chloe Meester, 6-1 Jr. OH, Mount Vernon (Iowa)

Reese Naeve, 5-9 Soph. OH, Regina Catholic

Jadyn Petersen, 5-8 Sr. OH, Dike-New Hartford

Payton Petersen, 5-11 Sr. OH, Dike-New Hartford

Kate Shaefer, 5-9 Jr. S, Eddyville-Blakesburg

Carlie Willis, 6-0 Sr. OH, Grundy Center

KANSAS

Mya Bolton, 5-3 Sr. libero, St. James Academy

Alea Goolsby, 5-10 Jr. OH, St. Thomas Aquinas

Janelle Green, 5-9 Sr. S, Blue Valley North

Jillian Huckabey, 6-0 Sr. OH, Olathe Northwest

Ryan McAleer, 5-5 Sr. libero, Blue Valley

Reese Messer, 5-11 Jr. S, St. James

Logan Parks, 5-11 Jr. S/OH, Blue Valley North

Skyler Pierce, 6-2 Sr. OH, Olathe Northwest

Camdyn Stucky, 6-2 Sr. S, Maize South

Rachel VanGorp, 5-9 Sr. OH, Heritage Christian Academy





KENTUCKY

Amirra Bailey, 6-4 Soph. MB, Bowling Green

Bella Haggard, 5-11 Jr. S, Paul Dunbar

Addison Hart, 6-1 Jr. OH, McCracken County

Julia Hunt, 6-2 Sr. MB, Holy Cross (Covington)

Charlotte Moriarty, 5-11 Sr .OH, Assumption

Kate Rush, 6-0 Jr. S, Great Crossing

Kristen Simon, 5-7 Jr. libero, Assumption

Alivia Skidmore, 5-10 Sr. OH, St. Henry

Jessica Smallwood, 6-5 Soph. OH/MB, Elizabethtown

Elizabeth Tabeling, 5-6 Sr. libero, St. Henry

Kaeley Walz, 5-11 Sr. S, Sacred Heart Academy

LOUISIANA

Lia Beverly, 6-0 Jr. MB, Metairie Park Country Day

Sophia Bonnaffee, 5-7 Sr. OH, Archbishop Hannan

Laurel Cassidy, Jr. libero, Parkview Baptist

Camryn Chatelier, 5-10 Sr. OH, Dominican

Kendall Davis, 5-10 Sr. MB, Dutchtown

Eleanor Guidry, Soph. libero, St. Thomas More

Sarah Kirsch, Sr. S, Archbishop Hannan

Gabby Marcello, 5-8 Sr. S, Dominican

Kenley Nonato, 5-1 Sr. libero, Teurlings Catholic

Brightyn Ratcliff, 5-7 Sr. OH, ED White

Reagan Robinson, Jr. OH, Slidell

Nola Sevin, 5-6 Sr. libero, Mt. Carmel Academy



MAINE

Sophia DiPhilippo, Sr. S, Gorham

Danielle Emerson, 5-8 Sr. S/OH, Biddeford

Meryk Lewellen, 5-11 Sr. MB, Gorham

Natalie Moynihan, 5-9 Jr. OH, Scarborough

Kellen Schwinn, 5-7 Soph. OH, Washington Academy.

MARYLAND

Mailinh Goodshcall, 5-7 Sr. OH, Centennial

MacKenzie Calhoun, 5-11 Sr. S, River Hill

Brin Chesnut, 5-11 Sr. OH, Broadneck

Lindsay Kelley, 5-9 Sr. S, Glenelg

Emmerson Sellman, 6-4 Sr. OH, Academy of the Holy Cross

Perry Stevenson, 6-1 Sr. OH, Severna Park

MASSACHUSETTS

Quinn Anderson, 6-0 Sr. OH, Westborough

Julia Leonardo, 5-10 Jr. OH, Attleboro

Sasha Selivan, 5-9 Fr. S/OH, Newton North

Samantha Tam, 5-11 Sr. OH, Needham

Sadie Wellbeloved, , 5-8 Sr. S, Barnstable

Taylor Lacerda, Sr. OH, Franklin

Chloe Lee, 5-8 Sr. OH, Newton North

Hannah Storm, 5-6 Sr. OH, Case

Thursday: Michigan through Wyoming